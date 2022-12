Carro de lanche pega fogo e assusta devotos durante procissão de São Benedito em Bragança

Na tarde desta segunda-feira (26), um Incêndio em foodtruck - restaurante móvel sobre rodas - assustou devotos que participavam da procissão de São Benedito, em Bragança, nordeste do Pará, no momento em que a imagem do santo passava próximo à praça das Bandeiras, na PA-458. O fogo foi controlado por uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava no local, a ação durou cerca de 10 minutos. Ainda não há informações se há feridos e nem a causa do acidente.