Carnaval no Pará: ação integrada fiscaliza mais de 500 estabelecimentos no final de semana

As Forças de Segurança do Pará, de forma integrada, estão atuando nas fiscalizações dos estabelecimentos comerciais e nas ações de policiamento ostensivo em mais de 50 localidades na região. As Ações ocorrem mesmo com os blocos de rua proibidos em razão das restrições estabelecidas pelo Decreto 2.044, que determina a Política de Vacinação no Estado

Por meio da “Operação Carnaval 2022”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), no último final de semana, de sexta-feira (25), até o último domingo (27), já foram fiscalizados mais de 500 estabelecimentos comerciais, destes 52 foram intimados e 5 fechados pela Polícia Civil.

Segundo a Segup, as atividades estão voltadas à verificação do comprovante do passaporte vacinal, por parte dos proprietários dos estabelecimentos, e a regularidade para o funcionamento, além das ações ostensivas, como explica o secretário adjunto de Operações, coronel Alexandre Mascarenhas.

“Estamos fiscalizando de forma regular os estabelecimentos comerciais, tais como bares, restaurantes e casas de shows a fim de verificar se estes estão exigindo o comprovante do passaporte vacinal, assim como se estes estão atuando dentro das normas estabelecidas, tanto mediante o decreto governamental, quanto às normas administrativas e de segurança” pontuou o secretário.

Balanço parcial

A Polícia Militar realizou mais de 2 mil abordagens, e recapturou 6 foragidos da Justiça. A Polícia Civil registrou 283 ocorrências e realizou 28 prisões. O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) autuou mais de 400 veículos, destes 51 condutores vão responder pelo crime de alcoolemia (por dirigirem sob efeito de álcool). O Corpo de Bombeiro Militar realizou 1.276 orientações aos banhistas e localizou 2 crianças perdidas dos seus familiares.

As ações continuam sendo realizadas de forma integrada com a participação das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito (Detran), Polícia Científica do Pará, Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap), Grupamentos Fluvial (GFlu) e Aéreo (Graesp) de Segurança Pública e Centro Integrado de Operações (Ciop), Guardas Municipais, órgão de fiscalização de trânsito municipais, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon).