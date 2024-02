Carnaval 2024: Saiba como vai funcionar o atendimento da Equatorial durante o feriado

Durante o carnaval 2024, que este ano acontece no período de 10 a 13 de fevereiro, uma equipe da Equatorial Energia vai funcionar em regime de plantão, em todo o estado do Pará. O objetivo é atender as demandas de forma imediata em caso de interrupção não programada no fornecimento de energia elétrica.



Mais de 1000 profissionais irão atuar em regime de escala para garantir que não haja interrupção no serviço no estado, em municípios como Cametá, Vigia, Curuçá, Santarém, Marabá e Tucuruí, além da Região Metropolitana de Belém.

"Durante o período de Carnaval 2024, haverá equipes alocadas estrategicamente em áreas próximas aos pontos definidos nas instruções de manobra, a fim de garantir a continuidade do fornecimento e o pronto atendimento diante de qualquer eventualidade envolvendo as cargas prioritárias", explica Marcelo Costa, do Centro de Operações Integradas (COI).

Dicas de segurança:

- Não dirija após a ingestão de bebidas alcoólicas, para evitar os riscos de colisão com postes;

- Não lance objetos na rede elétrica, sejam eles metálicos ou não;

- Não instale nenhum enfeite próximo à rede elétrica;

- Em caso de situação de emergência referente ao sistema elétrico da Equatorial Energia Pará, entre em contato pelo número 0800 091 0196.