Carnaval 2022 é cancelado em Marabá

A Prefeitura de Marabá oficializou, na tarde desta quarta-feira (5), o cancelamento do Carnaval 2022 na cidade do sudeste paraense. O anúncio foi feito por meio de nota, atribuindo a decisão ao crescimento dos casos de gripe e covid-19, a superlotação no sistema de saúde e a campanha de vacinação ainda não completa.

"Em função do aumento de números de casos de covid-19 e síndrome gripal, e diante da superlotação provocada por um surto de gripe, com maior proliferação durante as festividades particulares de final de ano no município e nas 23 cidades atendidas pelo sistema de saúde de Marabá. Também em decorrência de Marabá e cidades da região não terem chegado ainda a um número seguro de pessoas com o ciclo vacinal COVID totalmente concluído, o que daria margem a contaminação ainda maior devido às aglomerações, somado a isso, considerando que a pandemia dá sinais claros de uma possível quarta onda. A Prefeitura de Marabá informa que o Carnaval Oficial está cancelado", afirma a nota.

Ainda de acordo com o comunicado, "os eventos particulares serão monitorados, conforme o decreto estadual vigente, que permite entrada de pessoas apenas com a apresentação o Cartão de Vacinação completo. Esta medida visa manter a segurança das pessoas, assim como evitar aglomerações que possam, posteriormente, superlotar os hospitais do município."