Após Rio e Salvador, Olinda também anuncia cancelamento do carnaval de rua

A Prefeitura de Olinda (PE) anunciou nesta quarta-feira (5) o cancelamento do carnaval de 2022 na cidade. Em entrevista coletiva, o prefeito Professor Lupércio disse que a decisão se deu por conta do aumento do número de casos de influenza e da covid-19. As informações são do portal Metrópoles.

“Eu sempre disse que estávamos preparados para realizar o carnaval da nossa cidade em 2022, desde que as condições por conta da pandemia fossem favoráveis. No entanto, o cenário pandêmico não nos permite fazer este que é o maior carnaval do mundo. Mesmo assim, vamos continuar investindo com muita atenção na cultura da nossa cidade que é Patrimônio Cultural da Humanidade”, disse o prefeito de Olinda.

Para auxiliar os profissionais que atuam no carnaval, a prefeitura afirmou que vai criar linhas de investimento para profissionais que atuam no carnaval em dois eixos, sendo o primeiro chamado de Auxílio do Carnaval, e o segundo, de Circuito Cultural: Fomento à Cultura.

A cidade de Olinda é destaque no mundo por seu carnaval. A festa popular em Pernambuco é considerada a mais democrática do Planeta. Porém, este é o segundo ano em que a festa é cancelada por conta da pandemia.