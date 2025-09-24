Capa Jornal Amazônia
Pará

Capacitação de servidores da Cosanpa garante melhorias no atendimento à população

EGPA apresenta oportunidades de formação que vão qualificar os servidores da Companhia de Saneamento do Pará

Agência Pará

A qualificação dos servidores públicos representa um passo fundamental para a melhoria dos serviços prestados à população. Com esse objetivo, a Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) apresentou, nesta quarta-feira (24), aos colaboradores da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), as diversas oportunidades de formação que poderão impactar diretamente a qualidade do atendimento oferecido aos paraenses. 

O encontro, realizado no auditório da Cosanpa, em Belém, mostrou as possibilidades de capacitação continuada ofertadas pela EGPA, abrangendo cursos de extensão, graduação e pós-graduação. A iniciativa fortalece a missão do governo do Estado em investir na valorização dos servidores, para que a população receba serviços cada vez mais eficientes e humanizados. 

Para Keyla Tavares, servidora do departamento dos estagiários, enfatizou a importância da qualificação do servidor. "Por trabalharmos com pessoas, os cursos relacionados a recursos humanos são os nossos de maior interesse”, frisou.

A parceria com a Cosanpa garante que os 1.500 profissionais da companhia tenham acesso a formações diversificadas, alinhadas às necessidades da gestão pública e aos desafios da administração contemporânea. Assim, os cidadãos poderão contar com servidores mais preparados para responder às demandas relacionadas ao saneamento, área essencial para a qualidade de vida da população.

De acordo com o diretor-geral da EGPA, Hélvio Arruda, a oferta contempla desde cursos rápidos de atualização até programas de graduação e pós-graduação, que aprofundam conhecimentos em diversas áreas.

"Quando somos convidados a ir em uma entidade pública, como fomos hoje à Cosanpa, levamos a informação da EGPA na totalidade. Além dos cursos de qualificação, também ofertamos do nosso curso de graduação tecnológica em Gestão Pública; os cursos de pós-graduação ao nível de especialização, os programas de valorização do servidor como o "Inova Servidor" e o "Canta Servidor" e as capacitações de ensino à distância", diz Hélvio Arruda. 

Essa iniciativa faz parte da política da Escola de Governança de fortalecer vínculos com órgãos e entidades estaduais, assegurando que o investimento na formação profissional resulte em serviços públicos mais modernos, acessíveis e de qualidade, em benefício de toda a sociedade paraense.

Também estiveram presentes o presidente da Cosanpa, coronel Dilson Júnior; o diretor de Operações, Antônio Crisóstomo; o diretor de Gestão de Pessoas e Logística, coronel Saraiva; o diretor Financeiro e de Mercado, Vitor Borges, e o diretor de Expansão e Tecnologia, Hélio Brazão.

