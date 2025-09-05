Governador do Pará anuncia mudanças na segurança e no saneamento; entenda
Nas redes sociais, Helder Barbalho afirma quem assume agora a presidência da Cosanpa
O governador Helder Barbalho anunciou, nesta sexta-feira (5), mudanças na área da segurança pública e do saneamento no Pará. Em uma postagem nas redes sociais, ele afirmou que o coronel Dilson Júnior deixa o comando da Polícia Militar do Pará (PMPA), após o período mais longo já registrado à frente da corporação, e assume agora a presidência da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).
“Quero agradecer ao Cel. Dilson Jr. pelo excelente trabalho à frente da nossa briosa PM, sendo o comandante mais longevo da corporação. Agora, ele assume um novo desafio como presidente da Cosanpa”, pontuou Barbalho.
Para o comando-geral da PM foi nomeado o coronel Sérgio Neves, que já atuou como diretor de Operações da corporação e, desde dezembro de 2024, exercia a função de secretário adjunto de Gestão Operacional da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).
O governador também confirmou a continuidade do coronel Ariel no posto de chefe do Estado-Maior Geral da PMPA e anunciou o coronel Mariúba como novo chefe do Departamento Geral de Operações.
