Candidatos participam de última revisão do Enem 2021

No segundo "aulão", a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) promoveu no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), das 8h às 13h, em Belém, a última revisão preparatória para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) edição 2021. A iniciativa visou garantir o conhecimento necessário e a competitividade dos estudantes paraenses que vão encarar a segunda etapa das provas. No Pará, pelos dados da Secretaria, 167.649 candidatos estão inscritos para a fazer a prova do Enem no período de 21 e 28 de novembro.

O aulão abordou conteúdos focados em recorrências, com questões presentes há vários anos no exame, mas que os alunos ainda apresentam dificuldade de compreensão. Além disso, os principais assuntos relacionados às duas áreas do conhecimento (Ciências da Natureza e Matemática) exigidos nesta fase do Enem, foram recapitulados pelos especialistas. Foi a última revisão do Enem Pará Itinerante.

“Pela experiência de nossa equipe, trouxemos aqueles objetos de conhecimento que a gente sabe que vai cair na prova, que são recorrentes todos os anos. São as últimas dicas, mas trabalhamos também a questão emocional e direcionamos a estratégia de prova; dizer o que pode e não pode na hora da prova”, explicou o coordenador do Enem no Pará, Diego Maia, servidor da Seduc.

A programação foi direcionada aos estudantes da rede pública estadual que concluem o Ensino Médio em 2021, mas também àqueles que já concluíram os estudos em anos anteriores. Foram disponibilizados materiais de estudos, orientações para um bom desempenho.

Expectativa

Candidata a uma vaga ao disputado curso de Medicina, Ana Beatriz Silva, de apenas 17 anos, se disse ansiosa, mas preparada para encarar as provas de Ciências da Natureza e Matemática. “Estou bem nervosa pro ser a primeira vez, mas me preparei bem, estou preparada. Esse momento serve para revisarmos assuntos que com certeza estarão amanhã na prova”, apostou.

O experiente professor de Biologia, André Leite, 43, foi um dos ministrante da preparação final para o Enem. Ele falou da importância do relaxamento e deu outras dicas. “O aluno tem que compreender que hoje é um dia que ele tem que relaxar bastante, dormir cedo, ter bastante calma e não fazer muitas coisas que façam com que ele tenha uma descarga muito grande de adrenalina”, ensina.

Mais focado e determinado a conseguir aprovação no curso de Jornalismo, Jean Modesto, 18, esteve presente na última revisão oferecida pela Seduc. “O ano letivo com a pandemia impactou os nossos estudos, mas a determinação será maior e estou confiante”, afirmou o candidato que tenta pela terceira vez.