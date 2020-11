Candidata de Oriximiná fez campanha com número errado e só descobriu na urna

A candidata a vereadora por Oriximiná, oeste do Pará, Raimunda Ferreira (PSDB) teve uma surpresa negativa nas últimas eleições, no domingo (15). Ela passou a campanha inteira pedindo votos para o número 45222, que ela havia escolhido na convenção do partido, em 16 de setembro deste ano. No entanto, o registro de sua candidatura foi feito sob o número 45522. E ela só descobriu a mudança no dia da votação, mas não teve mais tempo de avisar suas bases eleitorais.

Raimunda foi avisada por amigos que seu nome não estava aparecendo na urna ao digitar o número divulgado por ela. "No dia da eleição meus eleitores começaram a me ligar perguntando o que tinha acontecido, dizendo que quando digitavam 45222 não aparecia a minha foto, só a mensagem de candidato inexistente", relatou. A candidata ainda conseguiu fazer contato com familiares e amigos que ainda não tinham ido votar, e assim, obteve 47 votos.

Em entrevista a uma emissora de TV do município, nesta terça-feira (17), a candidata disse que não foi avisada pelo PSDB sobre a mudança do número que ela havia escolhido. Ainda abalada com a situação, Raimunda afirmou que a mudança causou um enorme prejuízo a todo o trabalho realizado por ela e sua equipe durante a campanha, que durou 45 dias.

"Na convenção eu escolhi o número 45222, que era pra ser registrado no cartório eleitoral. Eu confiei pensando que o partido tivesse registrado esse número e foi produzido todo o meu material de campanha e divulgação. Por nenhum momento eu fui informada que na hora que o partido foi registrar a minha candidatura o número havia mudado. Eu não tive conhecimento dessa nova numeração. Todo o trabalho realizado junto às famílias, às comunidades foi em vão", disse.

Ao saber da mensagem de candidato inexistente na urna, Raimunda se dirigiu ao seu local de votação e quando digitou na urna o número 45222, comprovou que de fato não aparecia seu nome e nem a foto.

"Chamei a mesária pra ver o que estava acontecendo. Mostrei a foto do meu santinho pra comprovar que o meu número era 45222. A mesária pediu pra eu olhar a lista dos candidatos com a numeração do lado de fora da seção e pra minha surpresa o número que constava era 45522. Com essa situação é como se eu não tivesse concorrido à eleição, me senti prejudicada", contou.

De acordo com a candidata, grande parte dos eleitores que haviam manifestado apoio à sua candidatura era da zona rural. Por isso, não foi possível avisá-los sobre a mudança do número. Raimunda Ferreira disse que pretende retornar aos locais por onde fez sua campanha para explicar sobre o problema e agradecer pelo apoio recebido.

"Eu quero agradecer a todas as pessoas que disseram que iam votar em mim e de fato votaram porque me avisaram que não estava aparecendo meu nome. Pena que o número que elas digitaram não foi válido. Eu vou me recuperar e voltar em cada local onde fiz campanha pra me justificar e dizer o que aconteceu", concluiu.