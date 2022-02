Câncer Infantil: entenda sobre a doença responsável por 8% das mortes entre crianças

Em 2021, o Pará registrou 320 novos casos de câncer em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, segundo dados do Painel Oncologia, do Ministério da Saúde. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que 8.460 novos casos devem ser diagnosticados ao longo de 2022. Por essa razão, na data de hoje, 15 de fevereiro, o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil chama atenção para os cuidados necessários no enfrentamento à doença, desde a prevenção ao tratamento.

O Inca afirma que cerca de 80% das crianças e adolescentes acometidos pela doença podem ser curados se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados, como os disponíveis em todo o Brasil, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, é fundamental entender os tipos de câncer que mais afetam a faixa etária e perceber o quanto antes os sinais de anormalidade no organismo.

Tipos

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), os cânceres mais frequentes na infância e adolescência no Pará são as leucemias (que afetam os glóbulos brancos), os que atingem o sistema nervoso central e os linfomas (sistema linfático). A mesma prevalência é observada no Brasil e no mundo.

Também acometem crianças e adolescentes o neuroblastoma (tumor de células do sistema nervoso periférico, frequentemente de localização abdominal); tumor de Wilms (tipo de tumor renal); retinoblastoma (afeta a retina, fundo do olho); tumor germinativo (das células que originam os ovários e os testículos); osteossarcoma (tumor ósseo); e sarcomas (tumores de partes moles).

Felizmente, por serem predominantemente de natureza embrionária, tumores na criança e no adolescente são constituídos de células indiferenciadas, o que proporciona melhor resposta aos tratamentos atuais, como quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e cirurgias oncológicas.

Sinais e sintomas

Os sintomas do câncer infantil muitas vezes são parecidos com os de doenças comuns entre as crianças. Por isso, consultas frequentes ao pediatra são fundamentais ao perceberem manifestações incomuns como:

- Palidez;

- Hematomas ou sangramento;

- Dor óssea;

- Caroços ou inchaços, principalmente aqueles indolores e sem febre;

- Perda de peso inexplicada;

- Tosse persistente;

- Sudorese noturna e falta de ar;

- Alterações nos olhos, como estrabismo ou manchas brancas, chamada de "olho de gato";

- Inchaço abdominal;

- Dores de cabeça persistentes ou graves;

- Vômitos pela manhã com piora ao longo do dia;

- Dor em membros e inchaço sem traumas.

Atendimento

Atualmente, o público que precisar de atendimento médico, na faixa de 0 a 19 anos, é orientado pela Sespa a procurar o Sistema Único de Saúde (SUS), nas unidades da Atenção Primária municipais. O paciente pode, conforme a necessidade, ser encaminhado para tratamento com cirurgia, radioterapia ou quimioterapia no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, e Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, na região Oeste.