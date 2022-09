Campanha imuniza animais contra a raiva em Marabá

Desde o último dia 19, equipes de saúde estão fazendo uma verdadeira varredura pelas ruas de Marabá, sudeste do Estado, para imunizar animais contra a raiva. O trabalho está sendo realizado por etapas, desenvolvidas por núcleos e, a partir de amanhã (26), a campanha de vacinação deve iniciar nos bairros e folhas da Nova Marabá, começando por comunidades como a Nossa Senhora Aparecida, Araguaia e outras vizinhas à Estrada de Ferro Carajás.

Segundo o médico veterinário Flávio Ferreira, coordenador do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a meta é imunizar 44 mil cães e gatos nesta campanha. “É possível inclusive que a gente supere este número, porque no ano passado, por exemplo, a meta era alcançar 34 mil animais imunizados e chegamos a 38 mil efetivamente vacinados”, conta o coordenador.

Homens do Exército, agentes comunitários de saúde, de endemias, equipes dos CCZ, além de estudantes universitários se uniram em uma verdadeira força tarefa na última semana. De acordo com informações da prefeitura, cada frente de trabalho conta com cerca de 12 a 15 equipes, com o objetivo era visitar residências e imunizar animais nos núcleos São Félix e Morada Nova. “A campanha começou por Morada Nova e concluímos o trabalho na sexta-feira, com as visitas às famílias que moram no Residencial Magalhães e no São Félix II”.

O autônomo Vanclei Rodrigues é tutor do cãozinho Scooby, de sete anos, e não pensou duas vezes antes de vacinar o pet contra a raiva. “A gente sempre procura vacinar em dia. A campanha já passou outras vezes aqui. É importante pela saúde da gente porque vacinando a gente fica livre de transmissão de doença. Eu sempre abro a porta para as equipes que oferecem a vacina”, afirma o morador de Morada Nova.

“A adesão está muito boa e, na nossa avaliação, é bem possível que o município supere a meta estipulada pela Secretaria de Estado de Saúde. Se continuarmos com o desempenho que tivemos nesta última semana, a campanha será um sucesso”, projeta o Flávio Ferreira.