Campanha de estímulo à doação de sangue no verão segue até dia 30 deste mês

A campanha de estímulo à doação de sangue no verão, da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), se estenderá até o dia 30 deste mês. Até a quinta-feira (21), das 8h às 14h, a ação estratégica com a Unidade Móvel, tem a parceria da Estação Cidadania, em Icoaraci. O foco é fortalecer o estoque de sangue para atendimento transfusional.

Para o segurança Reinaldo Brito Cruz, 32 anos, doar sangue é uma atitude nobre que salva vidas (Ascom/Hemopa)

O segurança Reinaldo Brito Cruz, 32 anos, realizou sua primeira doação de sangue durante a campanha “Antes de sair de férias, doe sangue e salve vidas”. Reinaldo contou que ser um doador era um desejo antigo. “Só consegui realizar hoje porque estou trabalhando aqui perto e não podia perder a oportunidade. É uma atitude nobre porque salva vidas”, disse o doador.

Onde doar sangue?

As doações ocorrem em Belém, na sede do Hemopa e em Unidades de Coleta de Sangue Pátio Belém e Castanheira. Elas também são realizadas em hemocentros regionais em Santarém, Castanhal e Marabá; e Hemonúcleos em Altamira, Tucuruí, Abaetetuba, Redenção e Capanema. Cada unidade tem uma programação específica.

As campanhas internas e externas são organizadas pela Gerência de Captação de Doadores (Gecad). Instituições públicas, privadas, ONG´s e associações interessadas em firmar parceria para a doação de sangue, podem entrar em contato pelo telefone 3224.5048, de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h.

Serviços:

Em Icoaraci, a Estação Cidadania fica na travessa Lopo de Castro, n° 78, no bairro do Cruzeiro. Confira os critérios para a doação:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam estar acompanhados de responsável legal);

Ter mais de 50 kg;

Estar bem alimentado (não pode estar de jejum);

Dormir pelo menos 6h nas 24h anteriores à doação;

Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

Para mais informações: 08002808118, de segunda-feira a sexta-feira, de 8h às 18h; e aos sábados, de 8h às 17h.