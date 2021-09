Caminhoneiros liberam trechos em estradas; confira a lista

De oito pontos de protesto em quatro rodovias federais no Pará, caminhoneiros já liberaram cinco trechos, mas as manifestações permanecem nos demais trechos de estradas. De acordo com o boletim da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado na noite desta quinta-feira (9), foram liberados o km 15 (Dom Eliseu) e km 353 (Santa Maria) da rodovia BR-010. Permanecem em bloqueio (direcionado a parar somente veículos de carga) o Km 165 (Paragominas) e km 272 (Mãe do Rio) dessa estrada. No entanto, os manifestantes mantêm concentrações nos locais.

Foram liberados, ainda, os quilômetros 24 (Benevides) e 149 (Capanema) da rodovia BR-316. Foi também liberado o km 85 (Rondon do Pará) da rodovia BR-222. Na rodovia BR-155, o km 342 (Marabá) permanece bloqueado.

Os caminhoneiros protestam contra o preço do óleo diesel praticado com variações de estado a estado, entre outras reivindicações. A PRF monitora os protestos e busca negociar com os manifestantes a mobilidade nas estradas.