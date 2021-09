Cachoeira do Piriá tem primeiro dia com zero casos de covid-19

O município Cachoeira do Piriá, localizado no nordeste do estado, zerou os casos de covid-19, como aponta a Secretaria Municipal de Saúde. Desde o início da pandemia, a cidade registrou 377 casos confirmados da doença e seis óbitos. Apesar da notícia esperançosa, os gestores da cidade do nordeste paraense mantêm as recomendações à população de que continuem se prevenindo e tomando os devidos cuidados.

Há cerca de seis dias, o município monitorava apenas um caso da doença. É a primeira vez que a cidade não registra nenhum caso positivo de covid-19 desde o início da pandemia. Ao todo j´[a são 371 recuperados.

Seguindo todos os protocolos de segurança, o secretário de saúde da cidade, Keynes da silva, afirma que não foi necessário adotar isolamento social mais rígido, como o lockdown. "Fizeram medidas protetivas, principalmente para o comércio. Além disso, foi distribuído gratuitamente para a população um kit que continha polivitamínico, álcool em gel 70%, folheto educativo de medidas de proteção e duas máscaras. O trabalho foi intenso na parte educativa", explica.

Cachoeira do Piriá segue com a vacinação da população e o encarregado da pasta acrescenta que descentralizar os serviços também foi importante para alcançar a todos. "Optamos em descentralizar os pontos de vacinação e conseguimos ter um retorno positivo. Os centro de monitoramento para testagem e acompanhamento de casos suspeitos foram aliados para zerar o boletim epidemiológico do município", esclarece.

"Não há segredo, há muito trabalho e muita dedicação... Ações como abrir um centro especializado para a covid-19, com equipe multiprofissional, com os todos tratamentos disponíveis no mercado, testagem em massa e acompanhamento constante dos infectados foram essenciais para o sucesso da nossa cidade no enfrentamento à doença" conclui Keynes.