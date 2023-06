BRT Metropolitano: trânsito no km 7 da BR-316 tem desvio noturno nesta terça e na quarta-feira

Nesta terça (20) e na quarta-feira (21), o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) realizará a montagem das estruturas metálicas da travessia da passarela número 10, localizada no km 7 da BR-316, próximo ao elevado do BRT Metropolitano. Para a execução deste serviço, haverá intervenções no trânsito, durante o período noturno, das 22h às 05h, durante os dois dias.

Na terça-feira (20), as interferências serão no sentido Belém - Marituba, quando o trânsito será direcionado para uma faixa na contramão da rodovia, que também virará mão-dupla, temporariamente. O desvio iniciará logo depois de uma panificadora localizada antes do elevado.

Já na quarta-feira (21), o desvio no trânsito será no sentido Marituba - Belém, a partir da Escola José Maria Moraes e Silva. Neste local, os condutores deverão pegar um trecho da pista do BRT e em seguida acessar um curto desvio pela contramão, já que a pista ficará totalmente interditada para o içamento da estrutura.

"Realizamos os serviços no período noturno para minimizar os transtornos à população com relação ao trânsito. Já temos uma passarela em operação e a previsão é que até o final de junho outras três sejam entregues", afirma o diretor geral do NGTM, Eduardo Ribeiro.

Esta é a terceira passarela que é montada na BR-316. A primeira, localizada no km 4, foi liberada para uso da população no dia 3 de junho.

O NGTM vai implantar um total de 13 passarelas ao longo da BR. Com 52 metros de extensão e distância de 600 a 700 metros entre elas, as passarelas têm estrutura metálica e piso em "steel deck", uma laje mista de forma metálica com concreto armado. Elas contam com escadas para pedestres e três rampas de acesso, sendo duas instaladas nas laterais da pista, e uma terceira conectada às estações de passageiros, no corredor central do BRT Metropolitano.