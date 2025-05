Brigadas federais temporárias devem atuar em incêndios florestais no Pará e outros 16 estados

O Governo Federal autorizou, por meio da Portaria Ibama nº 60, a contratação de brigadas federais pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo). A iniciativa é voltada ao combate de incêndios florestais que atingem vários estados do país. Segundo o documento, publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (9), o Pará e outros 16 estados receberam as brigadas.

A Portaria Ibama nº 60 permite a contratação de brigadas federais temporárias compostas por brigadistas, chefes de brigada e chefes de esquadrão para atuarem em diversos municípios de 17 estados. São eles: Pará, Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins.

Segundo o documento, a portaria também autoriza o Prevfogo a contratar brigada federal de manejo integrado do fogo pelo período de dois anos (prorrogável por mais um), composta por um brigadista chefe de brigada, dois brigadistas chefes de esquadrão e doze brigadistas para a prevenção e combate aos incêndios florestais. Estes devem atuar em municípios da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins.

Ainda não há mais informações sobre em quais municípios paraenses as brigadas devem atuar ou quando irão chegar.

Prevenção

O texto ainda permite que o Pará e outros 19 estados - incluindo o Distrito Federal - recebam agentes federais contratados para atuarem na informação de prevenção e combate aos incêndios florestais; chefe de esquadrão e brigadistas de queima prescrita; supervisores federais de prevenção, monitoramento, logística, operações e tiro quente, além de supervisores estaduais de brigadas, de prevenção e combate aos incêndios florestais para apoio às coordenações estaduais do Prevfogo.

Ao todo, além do Pará, os estados em que esses profissionais tiveram a contratação autorizada são: Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima, São Paulo, Distrito Federal, Tocantins, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.