BR-316: veja os melhores horários de saída e retorno a Belém nos finais de semana

Para quem sai e retorna Belém pela rodovia BR-316 rumo às praias e balneários é comum enfrentar engarrafamentos devido ao grande fluxo de veículos na via. Por isso, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) detalha orientações aos veranistas sobre os melhores horários para trafegar nessa estrada. O objetivo é evitar engarrafamentos na rodovia BR-316 e avenida Independência, principais corredores de movimentação de veículos na região metropolitana de Belém.

No segundo fim de semana de julho, o órgão estima que, pelo menos, 40 mil veículos deixem a capital em direção ao interior do Estado. Segundo o Detran, em geral, o condutor deve evitar os horários de maior fluxo, entre 7h e 19h. Na sexta-feira (12), a previsão é que o movimento de saída da capital comece a ficar intenso nas primeiras horas da manhã, com um volume de aproximadamente 3.471 veículos por hora.

VEJA MAIS

O coordenador de operações e fiscalização do Detran, Ivan Feitosa, explica que, em alguns trechos da BR-316, as pistas do BRT Metropolitano serão liberadas, a partir do quilômetro 05 e, no perímetro entre Ananindeua e Marituba, a partir da avenida Independência, onde estão concentradas as obras na rodovia. Outra medida é o controle do tempo semafórico em trechos de maior fluxo como alternativa para ajudar na fluidez do trânsito.

Fim de semana

Já sábado (13), o período da manhã também deve registrar grande fluxo, desde às 7h até às 14h. Portanto, o ideal é que o veranista que se deslocar no sábado opte em sair até 6h ou à tarde. “É aconselhável planejar os horários de partida para evitar transtornos, já que pode ocorrer certa lentidão nos períodos de maior fluxo e, o contrário, pista praticamente livre em horários de menor movimentação”, explica Feitosa.

Outra dica do Detran é dirigir com atenção e realizar a manutenção do veículo antes da viagem, já que qualquer colisão entre os veículos, mesmo de pequena monta, e qualquer pane que obrigue o veículo a estacionar no meio da rodovia vai causar interdição da faixa, tornando o trânsito mais lento. Toda a movimentação na BR-316 é monitorada pelos agentes de fiscalização por meio da Central de Operações Viárias – Sentinela.

O retorno também deve exigir atenção sobre os horários que costumam gerar lentidão entre Marituba e Ananindeua. “O ideal é voltar no domingo pela manhã e evitar retorno na segunda-feira de manhã, já que a rodovia já registra um fluxo intenso normal neste dia”, atenta Ivan Feitosa.