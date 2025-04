Ufra divulga listão dos aprovados do Prosel 2025; veja o resultado

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) divulgou nesta terça-feira (1º/3), o listão do Processo Seletivo Próprio (Prosel). Foram mais de 8,3 mil inscritos para 1.170 vagas próprias em 43 cursos nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

Veja o resultado

A reitora da Ufra, professora Herdjania Veras de Lima, destaca que o Prosel valoriza os candidatos do Pará. “Enquanto no Sisu candidatos de todo o Brasil podem se inscrever, no Prosel, os candidatos da nossa região são os que mais se destacam. Isso nos deixa muito felizes. Somos uma universidade que tem orgulho de levar o nome da Amazônia e formar profissionais para essa região tão rica.”

“Que todos os alunos que estão ingressando neste ano na Rural da Amazônia possam usufruir ao máximo do conhecimento que lhes será passado pelo nosso corpo docente. Com certeza, serão bem acolhidos por toda a nossa comunidade acadêmica. Sejam bem-vindos à Universidade Federal Rural da Amazônia”, completou a reitora.

Das 10 maiores notas gerais do Prosel 2025, 8 foram do curso de Medicina Veterinária, mas a maior nota foi do curso de Sistema de Informação, todos do campus Belém.

Confira os nomes:

1º - ANTONIO PEDRO LISBOA RUSSO; Sistemas de Informação (Belém)

2º - LUCAS JOSE COSTA SOUZA; Medicina Veterinária (Belém)

3º - EVELYN DELGADO NEVES; Medicina Veterinária (Belém)

4º - FLÁVIO ALVES PEREIRA; Medicina Veterinária (Belém)

5º - CLARA STHEFANY PEREIRA FELIZARDO; Medicina Veterinária (Belém)

6º - YASMIN ROCHA SÁ; Medicina Veterinária (Belém)

7º - VERÔNICA MYRNA CORDEIRO REIS; Medicina Veterinária (Belém)

8º - ENZO VINÍCIUS MATTAR DE OLIVEIRA; Engenharia Ambiental e Energias Renováveis (Belém)

9º - SOPHIA MARCELLA COSTA LUCENA; Medicina Veterinária (Belém)

10º - NATALIA SILVA DOS SANTOS; Medicina Veterinária (Belém)

O curso mais concorrido no Prosel deste ano foi o de Pedagogia, com 36,6 candidatos por vaga, depois o de Medicina Veterinária, com 32,7 candidato/vaga, e Bacharelado em Ciências Biológicas, com 24,5 candidatos/vaga. Todos os cursos são do campus Belém.

A Ufra ofertou 2.290 vagas neste ano, divididas entre o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com 1.120 vagas, e o Processo Seletivo Próprio, com 1.170. O novo curso em Gestão de Agronegócio teve suas vagas ofertadas apenas no Prosel.

Nos campi de Belém e Tomé-Açu todas as vagas foram preenchidas. Porém, nos campi de Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Capanema algumas vagas não foram preenchidas em oito cursos. Ao todo, 1.117 vagas foram preenchidas no Prosel deste ano.

Os aprovados devem ficar atentos para não perderem a vaga. A habilitação de matrícula começa hoje, 1º, e segue até o dia 8 de abril. A lista dos documentos obrigatórios para a matrícula, que será toda feita online pelo Sistema Integrado de Processos Seletivos (SIGPS) da Ufra, pode ser baixada no site da Proen.

Os calouros do Prosel, assim como os do Sisu, iniciarão as atividades acadêmicas no primeiro semestre letivo de 2025, que iniciará no dia 19 de maio. Com exceção dos cursos de Enfermagem, em Parauapebas, e Letras Língua Portuguesa, em Tomé-Açu, cujo início será no segundo semestre.