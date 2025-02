Perdeu o resultado do vestibular? Confira o Listão da UFPA e da Uepa de 2025

A espera chegou ao fim para milhares de candidatos que sonham com uma vaga no ensino superior. As universidades mais concorridas do Pará, Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade do Estado do Pará (Uepa), divulgaram os listões dos aprovados para 2025. Se você ainda não conferiu se seu nome está entre os calouros deste ano, veja abaixo os detalhes sobre os resultados:

Universidade Federal do Pará - UFPA

O tão esperado Listão da UFPA foi anunciado no último dia 24 de janeiro, trazendo de volta a tradicional leitura dos nomes dos aprovados pelas rádios, além da divulgação presencial no campus Guamá. No entanto, nem todas as vagas foram preenchidas. Das 7.468 vagas ofertadas no Processo Seletivo (PS) 2025, 482 ainda estão disponíveis, sendo 82 vagas adicionais para Pessoas com Deficiência (PcD), 128 para o campus de Belém e 354 distribuídas entre os demais campi.

CONFIRA AQUI O LISTÃO DOS APROVADOS EM 2025 NA UFPA

Universidade do Estado Pará - Uepa

Já a Universidade do Estado Pará (Uepa) divulgou seu Listão no dia 31 de janeiro, com a leitura oficial ocorrendo no campus do Telégrafo. Além do resultado do Processo Seletivo regular, a universidade anunciou a lista dos aprovados nos cursos específicos de Música e Letras-Libras e no 1º vestibular exclusivo para indígenas e quilombolas, um marco na inclusão educacional do estado.

O vestibular da Uepa deste ano contou com 48.969 inscritos disputando 3.802 vagas em 94 cursos de graduação, espalhados por Belém e outras 22 cidades do Pará. Metade dessas vagas foi reservada para o sistema de cotas, garantindo oportunidades para estudantes de escolas públicas, candidatos de baixa renda, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência.

CONFIRA AQUI O LISTÃO DOS APROVADOS EM 2025 NA UEPA

Se o seu nome está no Listão, fique atento aos prazos de matrícula para garantir sua vaga. Caso seu nome não esteja na lista, ainda há esperança: algumas vagas não preenchidas podem ser reofertadas nas próximas chamadas.