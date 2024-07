Qual a melhor praia da Ilha de Mosqueiro? Confira a preferência dos internautas

A Ilha de Mosqueiro, que fica a 76 km de Belém, dispõe de uma diversidade de praias formadas com águas da Baía do Guajará, sendo ótimas alternativas para quem relaxar com a família, amigos, namorado(a) ou até mesmo sozinho.

As principais praias de Mosqueiro são:

Praia do Paraíso

Praia do Chapéu Virado

Praia do Farol

Praia do Murubira

Praia do São Francisco

Entre a diversidade de praias que o distrito oferece, fica difícil escolher qual a melhor. Para isso, a Redação Integrada de O Liberal pediu a opinião dos internautas sobre qual a melhor praia da Ilha de Mosqueiro. Nas redes sociais, foram publicadas duas enquetes com três opções de praias, e os paraenses decretaram as melhores: Praia do Paraíso e Praia do Chapéu Virado. Confira o resultado completo da votação após as fotos.

Praia do Paraíso

Praia do Paraíso é a melhor praia da Ilha de Mosqueiro, segundo internautas de O Liberal (Igor Mota / Arquivo O Liberal)

Praia do Chapéu Virado

Praia do Chapéu Virado, Ilha de Mosqueiro (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Resultado completo:

1ª enquete

1° lugar: Praia do Paraíso (45%)

2° lugar: Praia do Marahu (39%)

3° lugar: Praia do São Francisco (16%)

2ª enquete

1° lugar: Praia do Chapéu Virado (43%)

2° lugar: Praia do Farol (39%)

3° lugar: Praia do Murubira (18%)

