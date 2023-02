BR-316 recebe manutenção, orientação e fiscalização no trecho em obras, durante o Carnaval

Desde a semana que antecedeu o Carnaval, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) realizam manutenção e garantem orientações e fiscalizações de trânsito nos quilômetros iniciais da rodovia BR-316, que deve registrar um maior número de pessoas saindo de Belém em busca de balneários no interior do Estado, neste período.

A rodovia BR-316, que é a principal via de acesso à capital paraense, recebe cuidados entre os quilômetros 4 e 7, sentido Belém-Marituba.

O engenheiro Alberto Matta, diretor de obras do NGTM, afirma que a ação é importante para evitar problemas na estrutura da pista. “Fizemos o trabalho para dar continuidade ao fluxo do trânsito, visando essa saída para o Carnaval. Como tráfego de veículos pesado é sempre intenso no trecho e com a chegada das chuvas, o asfalto ficou mais vulnerável a esse desgaste”, conta.



Durante o feriado de Carnaval, permanece em andamento o desvio pelas faixas de concreto do canteiro central, entre 4,5 km e 5,5 km da rodovia. "O desvio continua aberto. Contamos com todo o apoio do Detran-PA e da Polícia Rodoviária Estadual. Parte da população já conhece o desvio, o que contribui para que o fluxo seja tranquilo no local”, diz o diretor geral do NGTM, Eduardo Ribeiro.

O Detran reforça o patrulhamento nos quilômetros que vão de 1 km à 18 km, no Carnaval, com intensificação no início do desvio do tráfego para o canteiro central, cuja ação inicia no dia 17 de fevereiro e segue até a quarta-feira de Cinzas (22), com seis equipes distribuídas em turnos de 24h de serviço.

Além da fiscalização, o Detran continuará no ponto de desvio com a patrulha de educação de trânsito, orientando motoristas e pedestres que estiverem em passagem pela estrada.

"As equipes ficarão posicionadas em pontos que geram lentidão na rodovia e semáforos, e caso haja necessidade de intervenção, mudarão o tempo semafórico dos equipamentos de acordo com o monitoramento da rodovia", explica o coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal