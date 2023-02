Mudança na BR-316: trânsito no sentido Belém-Marituba ganha desvio provisório

O trânsito no km 5 da BR-316, sentido Belém - Marituba, sofrerá um desvio na noite de sábado (11) e madrugada de domingo (12), em função da realização de mais uma etapa das obras de drenagem da rodovia.

No horário entre 22h de sábado (11) até 5h da madrugada de domingo (12), os veículos pesados que trafegam pela faixa liberada de asfalto da pista precisarão fazer um desvio utilizando o acostamento de um posto de combustíveis.

A medida é necessária para que seja instalada a tubulação da drenagem na rodovia. A ação contará com o apoio de equipes do Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA), que vão orientar motoristas, ciclistas e pedestres.

