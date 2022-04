BR-316 é totalmente interditada em Santa Izabel após cratera se formar no local

Após fortes chuvas que deixaram a estrada esburacada em Santa Izabel do Pará, um trecho da rodovia BR-316, no sentido Castanhal, foi totalmente interditado na manhã desta terça-feira (5), para a realização de obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que está monitorando o tráfego no local e que ainda não há previsão de liberação da via. Um engarrafamento se formou na área e os veículos precisam desviar por dentro do município.

"Esse trabalho iniciou na tarde de ontem, que foi exatamente de isolar esse trecho da rodovia, no sentido crescente da saída da cidade, que oferecia riscos aos usuários. Foi realizado um desvio por dentro da cidade de Santa Izabel, mais precisamente no quilômetro 33 da rodovia, sendo que o bloqueio é exatamente no quilômetro 34,5", explicou o inspetor da PRF, Salim Junes.

O objetivo, segundo ele, é minimizar os danos do engarrafamento. "Existe um engarrafamento no sentido crescente, que corta para dentro da cidade. Mas o objetivo é garantir, dentro do que for possível, um pouco de trafegabilidade", pontua Salim Junes. "No sentido crescente da rodovia, o pavimento está preservado. Não tem expectativa de nenhum bloqueio e o fluxo de veículos segue normalmente".

Dnit realiza obras para retirar a cratera que se formou após as fortes chuvas que caíram em Santa Izabel do Pará (Ivan Duarte/ O Liberal)

Ainda não há uma previsão concreta de quando o bloqueio será finalizado. "A gente está na expectativa do Dnit, os engenheiros fizeram uma avaliação inicial. A depender do recurso que for empregado aqui, existe sim uma expectativa otimista de liberar até amanhã, mas a depender do recurso que for utilizado, se a tubulação for substituída por concreto, pode demandar mais tempo e a expectativa é de até 15 dias. Vai depender da avaliação do Dnit", concluiu o inspetor da PRF.