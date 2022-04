BR-316 tem trecho parcialmente interditado após asfalto ceder em Santa Izabel; vídeo

Um trecho do quilômetro 34 da BR-316, no sentido Benevides - Santa Izabel, foi parcialmente interditado, nesta segunda-feira (4), após parte do asfalto ceder por conta das fortes chuvas que têm assolado o município. A informação foi confirmada à reportagem pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em um comunicado, a PRF informou que já monitora o tráfego de veículos no local e acionou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Nas redes sociais, desde o final da tarde, vídeos mostram a situação da cidade após o ocorrido. Em um dos registros, um homem mostra o asfalto que estava cedendo, com iminente risco de desmoronamento, o que provocaria uma interdição.

A BR-316, pelo modal rodoviário, é a úniva via de acesso para a entrada e saída da capital paraense e demais municípios da RMB. A reportagem aguarda retorno da Prefeitura Municipal de Santa Izabel sobre a situação dentro da cidade, pois também há vídeos circulando na internet, em que se vê ruas inundadas, a exemplo de um trecho do bairro Jardim das Acácias, no município, completamente tomado pelas águas.

Inclusive, neste vídeo, se vê uma moradora entrando em uma canoa, conduzida por dois homens que utilizam remos e seguem com a pequena embarcação pela rua que virou um rio, no Jardim das Acácias.