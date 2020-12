Bombeiro paraense morre em operação contra queimadas no Mato Grosso

O coronel da reserva do Corpo de Bombeiros do Pará e piloto Mauro Tadeu da Silva Oliveira morreu esta segunda-feira (1), em operação no Mato Grosso (MT). Ele fazia parte das ações de brigadistas voluntários que combatem incêndios na região.

Contactado por telefone na manhã desta terça (1), o Corpo de Bombeiros confirmou a morte, mas ainda emitirá nota sobre o falecimento. Aposentado, o coronel não estava a serviço da corporação e atuava como voluntário, disse a corporação a O Liberal. O governador Helder Barbalho também lamentou a morte, em suas redes sociais:

Recebo com muito pesar a notícia da morte do querido e competente, meu amigo, Cel dos BM do Pará, o piloto Mauro Tadeu da Silva Oliveira. Seguramente, foi um dos melhores do Brasil, e partiu fazendo o que mais gostava, pilotar. Meus sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/EregrIN8qo — Helder Barbalho (@helderbarbalho) December 1, 2020

Da reserva, coronel atuava em helicóptero que caiu na região (via redes sociais)

Segundo informações preliminares, o helicóptero teria caído em uma manobra. O corpo ainda não foi encontrado. O coronel bombeiro da reserva é de Belém.

A redação integrada de O LIberal apura mais informações sobre a morte. Acompanhe.