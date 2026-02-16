Capa Jornal Amazônia
Bloco Cabraçurdos celebra 32 anos e anima o Carnaval de Vigia

O bloco saiu por volta das 17h45, arrastando foliões e mantendo viva uma tradição que já faz parte do calendário cultural do município

O Liberal
fonte

Bloco Cabraçurdos celebra 32 anos e anima o Carnaval de Vigia. (Igor Mota/ O Liberal)

Uma das principais atrações do Carnaval de Vigia, no nordeste do Pará, o tradicional Bloco Cabraçurdos voltou às ruas nesta segunda-feira (16) celebrando 32 anos de história. Conhecido pela criatividade e pela irreverência, o desfile é marcado pela inversão de papéis, reunindo mulheres vestidas de homens em fantasias temáticas.

O bloco saiu por volta das 17h45, arrastando foliões e mantendo viva uma tradição que já faz parte do calendário cultural do município.

Aos 56 anos, a pescadora artesanal Rosemary Araújo participou do cortejo homenageando agricultores e feirantes. “Hoje estou homenageando os agricultores e feirantes, porque também são da minha classe. Participo todos os anos. Já vim de freira, de padre, de pescadora. Todo ano é uma renovação”, afirmou.

Bloco Cabraçurdos celebra 32 anos e anima o Carnaval de Vigia

A professora Marizete Barbosa também marcou presença, fantasiada de Donald Trump, ao lado de um grupo de amigas. “Hoje nós estamos homenageando o presidente que quase acabou com o nosso Brasil. Já são 27 anos participando do bloco. Eu estou recém-acidentada, mas mesmo assim, eu estou aqui prestigiando”, disse.

Já Maria da Luz Rocha, 51 anos, voltou ao bloco após três anos. Natural de Limoeiro do Ajuru, próximo de Cametá, ela afirmou que prefere curtir a folia em Vigia. “Fazia três anos que eu não vinha. Eu sou de Limoeiro do Ajuru, mas eu preferi vir para cá porque eu acho muito bacana esse bloco. O Carnaval de Vigia, para mim, é o melhor do Pará. Três anos atrás, eu saí de Chaves. E agora estou vindo de Kiko. No próximo ano, não sei ainda”, contou a professora, fantasiada de Kiko, personagem do seriado Chaves.

