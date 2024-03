BioParque Vale Amazônia: programação celebra 39 anos de cuidados com a biodiversidade, no Pará

Uma programação com atrações variadas neste sábado (9) vai marcar as comemorações do 39º aniversário de fundação do BioParque Vale Amazônia, que transcorre neste mês de março, no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. Os visitantes do Bioparque, além de passear pela Amazônia e conhecer sua fauna e flora, poderão se divertir com apresentação de teatro itinerante, brincadeiras, contação de histórias, pinturas faciais e exposição de artesanato.

"Na programação, haverá ainda atividades lúdicas de educação ambiental, por exemplo, sobre o projeto de conservação da maior ave de rapina do Brasil, o Gavião Real. Também no dia, um simulador proporcionará aos visitantes a sensação de estar manobrando o gigante da mineração durante operação de carregamento na mina. Na realidade, o caminhão fora de estrada chega a ter a altura de um prédio de três andares", informa a Vale.

animais amazônicos Ricardo Telles Ricardo Telles Ricardo Telles

Pesquisas

Nas últimas quase quatro décadas, o BioParque se consolidou na dedicação à conservação da biodiversidade amazônica e à educação ambiental, sendo um importante centro de pesquisas. Instalado no coração da Floresta Nacional de Carajás, a unidade ocupa 30 hectares de área, com mais de 70% de floresta nativa dividido entre 29 recintos e um plantel com mais de 360 animais de 67 espécies de fauna silvestre.

Espécies da fauna regional são pesquisadas no BioParque (Foto: Ricardo Telles)

Em 2023, o BioParque recebeu 179 mil visitantes e conta, dentre outros espaços, com um centro de visitantes, sala de exposições, orquidário e um viveiro de imersão com mais de 85 aves de 24 espécies, fazendo sobrevoo entre os visitantes. Outras estruturas, como hospital veterinário, setor de reprodução de aves, biotério e sala de nutrição, são dedicadas aos cuidados dos espécimes do BioParque. O espaço é aberto de segunda a domingo, das 10h às 16h.

Confira a programação:

- Contação de histórias: às 11h e 14h

- Teatro Itinerante com brincadeiras, pinturas faciais e balão

- Exposição de artesanatos da comunidade local

- Imersão nos simuladores do caminhão fora de estrada

- Atividades de educação ambiental sobre o Gavião Real

- Atividades lúdicas de educação ambiental em parceria com o Voluntariado do ICMBio

- Pipoca, algodão doce e picolé e pula-pula

É necessária a liberação de acesso na portaria do ICMBio, em Parauapebas, para acessar a Floresta Nacional de Carajás.