Benevides vacina pessoas de 34 a 37 anos contra a covid-19

Nesta segunda-feira (12), a Prefeitura Municipal de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, começou a imunizar pessoas de 34 a 37 anos contra a covid-19. A expectativa é que pelo menos sete mil pessoas deste grupo procurem a vacinação no município até a quinta-feira (15). A gestão municipal também disponibilizou a aplicação da segunda dose dos imunizantes CoronaVac e AstraZeneca.

A cidade vacina em cinco pontos, das 8h às 13h. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, cartão SUS e carteirinha de vacinação. A segunda dose está sendo aplicada apenas para quem tomou a primeira dose do imunizante no município de Benevides.

Até o momento o município recebeu 31.528 doses de imunizantes e aplicou 26.723 doses, das quais 20.359 unidades na primeira dose e 6.364 para a segunda dose.

Pontos de vacinação:

Escola Ana Teles (R. Nações Unidas, 73)

Escola Santa Luzia (R. Apolinário Mendes, 110 - Santos Dumont)

Escola Paulina Ramos (R. Miguel Gomes, s/n)

CRAS MURINIM (R. Leão Delgado, s/n)

CMEI Berço da Liberdade (Av. Joaquim Pereira de Queirós, s/n)