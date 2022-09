Benevides prorroga campanha contra poliomielite e multivacinação até dia 30 de setembro

Assim como nas demais cidades brasileiras, o município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém (RMB), prorrogou a Campanha de Vacinação a Poliomielite e Multivacinação. O período de realização da ação, que iniciou no dia 8 de agosto e encerraria no último dia 9, foi estendido para até o dia 30 deste mês pelo Ministério da Saúde por causa da baixa cobertura vacinal em todo o país.

Por conta deste cenário, a Prefeitura Municipal mantém a vacinação da campanha contra pólio para crianças a partir de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias; atualização de caderneta de vacina para crianças e adolescentes até 15 anos; a vacinação contra covid-19, a partir de 3 anos; e gripe, a partir de 6 meses. A aplicação das doses ocorre no horário das 8h às 14h.

Os pais de crianças e adolescentes devem levá-los munidos com suas cadernetas de vacinação para que as equipes de saúde possam identificar quais imunizantes precisam ser aplicados.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação de 2022, que tem como objetivo alcançar cobertura vacinal igual ou maior que 95% na faixa etária de 1 a 5 anos de idade, alcançou apenas 51% desse público até o momento.

O grupo-alvo é de 14,3 milhões de crianças menores de cinco anos de idade, sendo que as crianças menores de 1 ano deverão ser imunizadas conforme a situação vacinal para o esquema primário. As crianças de 1 a 4 anos deverão tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.

O Brasil não detecta casos de poliomielite desde 1989, mas a diminuição nos índices de vacinação pode acarretar a volta da doença. Segundo dados do Ministério da Saúde, uma queda progressiva das coberturas vacinais é detectada desde 2015, quando os índices chegaram a 98,3%. Em 2021, a cobertura vacinal ficou em 69,9%.

Confira as unidades de vacinação em Benevides: