Belém recebe, nesta terça-feira (4), obras da avenida Duque de Caxias

O Governo do Pará entrega, nesta terça-feira (4), mais uma importante obra voltada à mobilidade urbana, ao lazer e ao bem-estar da população de Belém: a Avenida Duque de Caxias modernizada. A obra representa mais um legado da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada na capital paraense.

Com serviços executados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), a Duque recebeu academia ao ar livre, bancos, lixeiras, mesas de jogos, locais para piquenique, espaço pet, nova pavimentação, iluminação e sinalização com equipamentos de inteligência. Além disso, as rotatórias foram revitalizadas. Os canteiros ganharam floreiras, drenagem, piso com acessibilidade tátil, plantio de grama e mudas. A avenida ainda conta com travessias cobertas que oferecem abrigo contra sol e chuva, gerando conforto e promovendo mais um ponto de descanso.

A professora Adriana Barros, de 33 anos, mora na Duque há 3 anos e conta que a população já tem utilizado o local antes mesmo da entrega. Segundo a professora, a obra traz benefícios para quem usa o espaço para se locomover e também para lazer.

"Ajudou muito na locomoção de pedestres e animais, pois foi criada uma nova via para caminharmos. Consigo perceber a população utilizando os bancos e mesas de jogos e também os espaços para pet. A melhoria da ciclovia também está em evidência, pois possuímos maior espaço para locomoção. Eu posso agora utilizar tanto para caminhar como para pedalar, já que também utilizo a bicicleta como meio de transporte", relata.

A autônoma Luciana Alves, de 46 anos, passeia todo dia na Duque com um cachorro de nove anos, que já utilizou muitas vezes o espaço pet da avenida.

"A Duque ficou muito bonita. Eu venho todo dia caminhar junto com meu filho pet, o Hércules. E vejo que está sendo bem utilizada. As crianças brincam, os pais fazem caminhadas. As pessoas pedalam, correm, sentam para bater um papo e reencontrar os amigos", comenta.

Mobilidade e geração de emprego

Com 2,5 quilômetros de extensão e cinco mil metros de pista de rolamento, a via é estratégica para a mobilidade na área central da capital, que absorve boa parte do trânsito da região. Além de estar localizada próxima ao Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia e ao Parque da Cidade, principais polos de agendas da COP30, também funciona como rota alternativa para o Aeroporto Internacional de Belém.

A obra gerou 200 empregos e é resultado de um convênio firmado entre o governo do Pará e o governo federal, por meio da Itaipu Binacional.