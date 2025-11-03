Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Belém recebe, nesta terça-feira (4), obras da avenida Duque de Caxias

Obra melhora a mobilidade urbana, incentiva o lazer e reforça o legado da COP30 na capital paraense

Agência Pará
fonte

Avenida Duque de Caxias (Vinicius Pinto / Ag. Pará)

O Governo do Pará entrega, nesta terça-feira (4), mais uma importante obra voltada à mobilidade urbana, ao lazer e ao bem-estar da população de Belém: a Avenida Duque de Caxias modernizada. A obra representa mais um legado da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada na capital paraense.

Com serviços executados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), a Duque recebeu academia ao ar livre, bancos, lixeiras, mesas de jogos, locais para piquenique, espaço pet, nova pavimentação, iluminação e sinalização com equipamentos de inteligência. Além disso, as rotatórias foram revitalizadas. Os canteiros ganharam floreiras, drenagem, piso com acessibilidade tátil, plantio de grama e mudas. A avenida ainda conta com travessias cobertas que oferecem abrigo contra sol e chuva, gerando conforto e promovendo mais um ponto de descanso. 

A professora Adriana Barros, de 33 anos, mora na Duque há 3 anos e conta que a população já tem utilizado o local antes mesmo da entrega. Segundo a professora, a obra traz benefícios para quem usa o espaço para se locomover e também para lazer.

"Ajudou muito na locomoção de pedestres e animais, pois foi criada uma nova via para caminharmos. Consigo perceber a população utilizando os bancos e mesas de jogos e também os espaços para pet. A melhoria da ciclovia também está em evidência, pois possuímos maior espaço para locomoção. Eu posso agora utilizar tanto para caminhar como para pedalar, já que também utilizo a bicicleta como meio de transporte", relata. 

A autônoma Luciana Alves, de 46 anos, passeia todo dia na Duque com um cachorro de nove anos, que já utilizou muitas vezes o espaço pet da avenida. 

"A Duque ficou muito bonita. Eu venho todo dia caminhar junto com meu filho pet, o Hércules. E vejo que está sendo bem utilizada. As crianças brincam, os pais fazem caminhadas. As pessoas pedalam, correm, sentam para bater um papo e reencontrar os amigos", comenta. 

Mobilidade e geração de emprego

Com 2,5 quilômetros de extensão e cinco mil metros de pista de rolamento, a via é estratégica para a mobilidade na área central da capital, que absorve boa parte do trânsito da região. Além de estar localizada próxima ao Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia e ao Parque da Cidade, principais polos de agendas da COP30, também funciona como rota alternativa para o Aeroporto Internacional de Belém.

A obra gerou 200 empregos e é resultado de um convênio firmado entre o governo do Pará e o governo federal, por meio da Itaipu Binacional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

duque de caxias

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

LULA NO PARÁ

Lula visita comunidade quilombola Itacoã-Miri no Pará e anuncia crédito, assistência e mecanização

Presidente destacou a importância de ampliar e formular medidas que atendam às demandas das comunidades quilombolas e comemorou os avanços obtidos por meio dos programas sociais voltados a esses grupos.

03.11.25 17h24

FINADOS

Tradição noturna marca o Dia de Finados em Castanhal

Famílias escolhem a noite para visitar túmulos e renovar gestos de fé e lembrança nos cemitérios da cidade

02.11.25 18h22

Lula diz que anunciará criação de universidade indígena dia 17

02.11.25 15h13

lula no pará

Lula: 'prometo que vocês vão ter energia aqui na comunidade indígena Capixauã'

Lula e as ministras Sonia Guajajara e Marina Silva, respectivamente, além da presidente da Funai, Joenia Wapichana, participaram de roda de conversa com caciques do povo Kumaruara

02.11.25 14h08

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA adia início das inscrições do Processo Seletivo 2026; veja a nova data

Até o momento, a UFPA não informou se o cronograma das demais etapas do PS 2026 sofrerá alterações em decorrência do novo início das inscrições

24.10.25 19h38

PARÁ

UFPA anuncia data das inscrições para o Processo Seletivo 2026; saiba quando

Neste ano, estão sendo ofertadas sete mil e setenta e cinco (7.075) vagas de graduação, na modalidade presencial, e cento e noventa e duas (192) vagas adicionais, reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas em 192 cursos, nos doze campi da Universidade

20.10.25 18h05

GRADUAÇÃO

Confira o cronograma dos processos seletivos 2026 das universidades públicas do Pará

A pouco mais de um mês para o Enem, algumas universidades públicas que utilizam a nota da prova como critério de avaliação já definiram os cronogramas de seus processos seletivos

22.10.25 8h00

DÍVIDA

Prefeitura de Ananindeua não paga empresa de radares de trânsito e equipamentos serão desativados

Semutran de Ananindeua não repassa há dois anos valores e dívida acumulada chega a R$ 7 milhões

26.10.25 17h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda