Belém, Marituba e mais 23 cidades terão desligamento de energia a partir deste sábado (29)

Vinte e cinco municípios paraenses, entre eles Belém e Marituba, terão desligamento programado de energia elétrica, entre este sábado (29) e o próximo dia 4 de agosto, sexta-feira. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes.

Dentre as cidades que serão afetadas estão: Belém, Marituba, Soure, Bonito, São Miguel do Guamá, Castanhal, Bragança, Moju, São Franscico do Pará, Santa Luzia do Pará, Acará, Tailândia, Placas, Aurora do Pará, Jacundá, Marabá, Piçarra, Pau D’arco, Tucuruí, Ourilândia do Norte, Santarém, Brasil Novo, Itaituba, Monte Alegre e Mojuí dos Campos.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. De acordo com a Equatorial Energia, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Ainda segundo a concessionária, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as datas, horários e locais dos desligamentos:

• Município de Bonito (zona rural): sábado, dia 29.

Horário: das 8h30 às 12h30

Rodovia PA-322 e transversais, da Vila Santo Antônio do Cumarú até a travessa Miritizinho (Vila São João de Panelas).

Travessa Miritizinho e Transversais, da rodovia PA-322 até o município de São Miguel Do Guamá (Divisão Municipal).

Ramais: Arthur I, do Bicho Homem, da Ester, Dois, do Eurico, Mutum, Pau Amarelo, Pau Amarelo I, Pau Amarelo II, Samaúma, Sapucaia, Três e Um

Vilas: Ademir, Boa Vista, Bonito, Cessalândia, Galho Grande, São João de Panelas, Santo Antônio do Cumarú e Santo Antônio.

• Município de São Miguel do Guamá (zona rural): sábado, dia 29.

Horário: das 8h30 às 12h30

Travessa Miritizinho e Transversais, do Município De Bonito (Divisão Municipal) até o Final.

Ramais: da Ladeira, Vaquinha e da Ester.

Vila: Acaripeteua.

Loteamento: Vitória.

• Município de Placas, bairro centro: sábado, dia 29.

Horário: das 10h30 às 14h30

Avenida Paralela Norte e rua José Rodrigues, entre as travessas Boa Esperança e da Saudade.

Travessa Otaviano de Macedo, entre rua José Rodrigues e Rodovia BR-230.

Travessa da Saudade, entre rua Santo Antônio e rodovia Br-230.

• Município de Belém, bairro campina: domingo, dia 30.

Horário: das 8h30 às 14h30

Rua Gaspar Viana, entre travessa 1º de Março e avenida Assis de Vasconcelos.

Ruas: Conselheiro João Alfredo e 28 de Setembro, entre Avenida Presidente Vargas e travessa Frei Gil de Vila Nova.

Avenida Presidente Vargas, entre as ruas Gaspar Viana e Conselheiro João Alfredo.

Travessa Frei Gil de Vila Nova, entre avenida Boulevard Castilho França e rua 28 de Setembro.

• Município de Belém, bairro Marco: terça-feira, 1.

Horário: das 11h30 às 16h30

Travessa Lomas Valentinas, lado par, entre avenida Romulo Maiorana e avenida Duque de Caxias.

Nas Passagens: Vileta e Lobato.

• Município de Belém, bairro Pedreira: terça-feira, 1.

Horário: das 9h15 às 12h55

Passagem Doutel, entre avenida Marquês de Herval e avenida Pirajá.

• Município de Belém, bairro Umarizal: terça-feira, 1.

Horário: das 14h20 às 16h20

Rua Antônio Barreto, entre avenida Alcindo Cacela e travessa 14 de Março.

Travessa 14 de Março, lado ímpar, entre rua Antônio Barreto e passagem Flora.

• Município de Belém, bairro Jurunas: terça-feira, 1.

Horário: das 9h20 às 13h15

Passagens: Vila Nova e Moura Carvalho

• Município de Belém, bairro Umarizal: terça-feira, 1.

Horário: das 9h10 às 12h

Rua Ferreira Pena, entre travessa 14 de Março e avenida Alcindo Cacela.

Passagem Independência.

• Município de Belém, bairro Guamá: quarta-feira, 2.

Horário: das 9h30 às 11h30

Passagem Serrão de Castro, entre Avenida José Bonifácio e passagem Monte Serrat.

• Município de Belém, bairro Pedreira: quinta-feira, 3

Horário: das 15h10 às 17h10

Passagem São Benedito, entre avenida Marquês de Herval e avenida Visconde De Inhaúma.

• Município de Belém, bairro Pedreira: sexta-feira, 4.

Horário: das 9h45 às 13h20

Travessa Mariz e Barros, entre avenida Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma.

Passagem Itamarati, entre avenida Marquês de Herval e avenida Pedro Miranda.

• Município de Belém, bairro Marambaia: sexta-feira, 4.

Horário: das 9h30 às 13h30

Rua Raul Soares, entre rua da Marinha e Passagem Germano.

• Município de Belém, distrito de Mosqueiro (zona rural): sexta-feira, 4.

Horário: das 10h às 15h

Vilas: Caruaru, Castanhal e Tapiapanema.

Ramais: Divino Espirito Santo e Santa Cruz.

• Município de Pau D’arco, (zona urbana): terça-feira, dia 1.

Horário: das 10h30 às 13h30

Ruas: 1, 2 e 6

Vicinais: 1, 2 ,3 e 4

• Município de Soure, bairro Umarizal: terça-feira, 1.

Horário: das 9h30 às 15h30

Rua 12ª, entre as travessas 17 e 14.

Travessa 16, entre rua 12ª até o final.

Ruas: 11ª, 13ª passagem Vicente Peres.

Estrada Barra Velha.

• Município de Soure, bairro Umarizal: terça-feira, 1.

Horário: das 9h35 às 15h35

Travessa 17, entre as ruas 11ª e 14ª.

Travessa 16, entre as ruas 11ª e 12ª.

Rua 12ª, entre as travessas 17 e 14.

Passagem Vicente Peres.

• Município de Acará (zona rural): terça-feira, 1.

Horário: das 10h05 às 16h05

Vilas: do Maracujá, Genipauba e Burajuba.

• Município de Tucuruí, bairro São Francisco: terça-feira, 1.

Horário: das 9h40 às 11h40

Rua Maria Corrêa, Entre Travessa 1º de Maio e rua Jacundá.

Ruas: Rui Aragão, de Óbidos e Cametá, entre rua de Icoaraci e rua Jacundá.

Ruas: Maracanã, Jacundá e Icoaraci, entre rua Cametá e rua Maria Corrêa.

• Município de Piçarra (zona rural): terça-feira, dia 1.

Horário: das 14h às 17h20

Vila Boa Vista do Araguaia.

• Município de Jacundá, bairro: Eletronorte: terça-feira, dia 1.

Horário: das 14h05 às 17h15

Ruas: Curió, Pará, Jacundá e Amazonas, entre rua São Paulo e rua Benedito Leite.

Ruas: 15 de Novembro e São Paulo, entre rua Amazonas e rua Curió.

• Município de Jacundá, bairro: Nossa Senhora Aparecida: sexta-feira, dia 4.

Horário: das 14h05 às 17h

Ruas: Marechal Hermes, Castelo Branco, Epitácio Pessoa e Conselheiro Pena, todas entre as ruas 10 Julho e Nilo Coelho.

Ruas: Jader Barbalho e Nilo Coelho.

Rua Hélio Gueiros, entre Conselheiro Pena e Wenceslau Brás.

• Município de Santarém, bairro Urumari: terça-feira, dia 1.

Horário: das 11h55 às 15h55

Rua Monte Claro, entre travessa Bom Jardim e travessa Monte Castelo.

Ruas: São Carlos, Cristovão Colombo e da República, entre travessa Monte Alegre e Travessa Monte Castelo.

Travessas :Almirante Tamandaré, Baturité e Monte Castelo.

• Município de Santarém, bairro Nova república: terça-feira, dia 1.

Horário: das 9h às 13h

Travessa 22, entre travessa Tancredo Neves e rua Jader Barbalho.

Travessas: 21, 23 e 24, entre travessa 29 e Tancredo Neves.

Travessa 29, entre travessa 21 e 24.

• Município de Santarém, bairro Santana: quinta-feira, dia 3.

Horário: das 10h05 às 13h05

Avenida Antonio Simões, entre avenida Tropical e avenida Elinaldo Barbosa.

Avenida Elinaldo Barbosa, entre avenida Antonio Simões e rua Ipiranga.

Rua Ipiranga, entre Rua Ituqui e avenida Elinaldo Barbosa.

Rua Ituqui, entre rua Ipiranga e avenida Gonçalves Dias.

Avenida Gonçalves Dias, entre Rua Amapá e avenida Elinaldo Barbosa.

• Município de Santarém (zona rural): sexta-feira, dia 4.

Horário: das 11h às 15h

Colônia Cipoal e vila Andirobal, nos ramais: Igarapé do Pimenta, Igarapé do Tesouro e São João, todos Na Rodovia Santarém Cuiabá.

• Município de Santarém, bairro Maiacá: sexta-feira, dia 4.

Horário: das 11h às 15h

Ruas: Cidrôneo Bezerra, Marajoara, São Cristóvão e Professor Aluísio Martins, todas entre as avenidas Dom Frederico Costa e Santarém.

Ruas: Monte Castelo e Maria Imaculada, todas entre as Ruas Cidrôneo Bezerra e Professor Aluísio Martins.

Ruas: Cajual, João Carneiro De Freitas, Maicá, Osmar Simões e Travessa: Mirajussara,

Avenida Dom Frederico Costa, entre rua São Cristóvão e estrada do Jutaí.

Avenida Santarém, entre as ruas São Cristóvão e Professor Aluísio Martins.

Beco: Everaldo Martins.

• Município de Aurora do Pará, bairro centro: quarta-feira, 2.

Horário: das 8h30 às 12h30

Rua São Francisco, entre rua dos Pratos e rua Câmera Municipal.

Rua Santo Antonio, entre rua Santa Lúcia e rua São Pedro.

Ruas: Benedito Almeida, dos Pratos e Boa Vista, entre rua São Francisco e Rua Santo Antônio.

• Município de Brasil Novo, zona urbana: quarta-feira, 2.

Horário: das 9h10 às 13h10

Ruas: Boa Esperança, do Imperador, José Anchieta, Padre Léo e Santa Izabel.

Travessas: Boa Esperança e Padre José Schneider.

• Município de Marituba, bairro Beija-flor: quarta-feira, 2.

Horário: das 14h20 às 16h20

Travessas: We 07, We 08, We 09, We 12, We 13, We 14, We 15, We 16 e We 17.

Estrada Da Pirelli, entre Travessa We 04 E We 17.

• Município de Mojuí dos Campos, bairro Cidade Alta: quarta-feira, 2.

Horário: das 10h às 12h

Ruas: 12 de Outubro, Almirante Barroso, Antonio Fernandes, Brasília, Curió, da Paixão, Everaldo Martins, Francisco Arruda, Ipiranga, José Cosino, José Soares, Juventude, Luis Osório, Maia De Souza, Osvaldo Cruz, Paulo Maranhão, Raimundo Eliezer e São Pedro.

Travessas: Antonio Walfredo, Itaipu, Manoel Furtado, Nova II, São Sebastião, São Vicente e União.

• Município de Ourilândia do Norte, bairro Novo Horizonte: quinta-feira, 3.

Horário: das 9h30 às 13h30

Ruas: Espírito Santos, Kaiapó e 12 de Julho, entre rua Piauí e rua Maranhão.

Rua Piauí, entre avenida Independência e rua Santa Catarina.

Rua Maranhão, entre avenida independência e rua 12 de Julho.

• Município de Bragança, bairro Vila Nova: quinta-feira, 3.

Horário: das 9h às 15h

Ruas: Vila Tucumã e Piquiazeiro, entre passagem do Milico e rodovia Dom Eliseu Coroli.

Passagens: João De Deus e do Milico.

Travessa Santa Rosa entre rodovia Bragança Capanema e rravessa Terceira.

Rodovia Bragança Capanema, entre passagem do Milico e rua da Celpa.

• Município de Tailândia (zona rural) : quinta-feira, 3.

Horário: das 8h10 às 14h10

Ramais: Arauaí, Panda, Piquiá, Santa Helena, Santa Maria, do Nestor e do Parola.

Vicinais: da Soledade, da Pérola e Parola

Vilas: São Benedito, Soledade, São Vicente, Api, Cristo Redentor, Água Branca, Arauaí e Jupati.

Comunidades: Arauaí, Cristo Redentor e Soledade.

• Município de Moju (zona rural): quinta-feira, 3.

Horário: das 8h10 às 14h10

Vilas: Soledade, Arauai, São Benedito e São Vicente.

Município de Itaituba (zona rural): quinta-feira, 3.

Horário: das 9h às 13h

Comunidades: Transgarimpeira e Jardim do Ouro.

• Município de São Francisco do Pará, bairro Cristo Redentor: quinta-feira, 3.

Horário: das 8h35 às 14h35

Ruas: 7 de Setembro, 15 de Novembro e Hetelberg Ribeiro, entre rua Ricardo Rodrigues e rua Almir Antunes do Nascimento.

Ruas: 21 de abril, 21 de Novembro, 21 de Outubro e 21 de Dezembro, entre rua Hetelberg Ribeiro e rua 7 de Setembro.

• Município de Marabá, bairro Nova Marabá: sexta-feira, dia 4.

Horário: das 9h35 às 12h15

Folha 06, nas Quadras: 14, 15, 16, 17.

Folha 11, na Quadra 17.

Folha 12, na Quadra 20.

• Município de Castanhal, bairro Vila Apeú: sexta-feira, dia 4.

Horário: das 8h35 às 14h35

Na Alameda Francisco Sales Amaral, entre as travessas Holando Pessoa e Santa Izabel.

Alameda Alzira Martins.

• Município de Monte Alegre (zona rural): sexta-feira, dia 4.

Horário: das 10h às 16h

Vilas: Baixão, Estrela Dalva, Nova Aliança e Santo Antônio

• Município de Santa Luzia do Pará, bairro Centro: sexta-feira, dia 4.

Horário: das 8h50 às 13h50

Travessas: Antenor Oliveira e Marcilio Dias, entre avenida Presidente Castelo Branco e rua José Cirino.

Rua Marechal Rondon, entre travessas Marcilio Dias e Bruno Alves.

Avenida Presidente Castelo Branco, entre travessas Marcilio Dias e Bruno Alves.