Belém e outros municípios terão desligamentos de energia; veja datas e horários

A Equatorial Pará anunciou que, a partir deste sábado (10), vai fazer desligamentos programados de energia em Belém e outros municípios paraenses. O objetivo é realizar manutenção preventiva para reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. Na capital paraense, os desligamentos afetarão os moradores dos bairros Sacramenta, Pedreira, Parque Verde e a Ilha de Cotijuba.

Na Região Metropolitana, Ananindeua também receberá a manutenção preventiva no bairro do Aurá. Já na região nordeste paraense, bairros de Tracuateua, Salinópolis, Tucumã, Castanhal, Terra Alta e Mãe do Rio serão afetados. No oeste do Pará, a manutenção ocorre nos municípios de Itaituba e Alenquer. No sudeste do Pará, Floresta do Araguaia, Jacundá, Eldorado dos Carajás, Redenção e Conceição do Araguaia terão desligamentos.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede, obras de expansão e melhorias, implementação de novas tecnologias, inspeções técnicas, entre outros, informa a concessionária. Segundo a Equatorial, os clientes das áreas afetadas foram avisados antecipadamente para que pudessem se organizar.

Alerta

A Equatorial Pará ainda ressalta que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Veja datas, horários e locais afetados pelo desligamento

Sábado, dia 10

Tracuateua, no bairro Água Fria

Horário: das 10h às 15h50

Ruas: Santo Antônio, entre as ruas Hamilton João Pinheiro e Antônio Rosa; Antônio Zacarias, entre as ruas Santo Antônio e Raimundo Vieira; Manoel Sena, entre rua Santo Antônio e avenida João Gomes da Costa Filho

Floresta do Araguaia (zona rural)

Horário: das 10h às 13h

Vilas: Mendonça e Gorgulho

Jacundá, no bairro Boa Esperança

Horário: das 14h às 15h

Ruas: Der, da avenida Cristo Rei até o final; 14 de Maio, da rua Santa Lúcia até o final; Barão do Rio Branco, entre as ruas Henrique Dias e São Luís; Fernando Guilhon, entre as ruas Vasco da Gama e São Luís; Pio XII, entre as ruas Henrique Dias e Vasco da Gama; Rua Pio XII, entre as ruas São Luís e São José; Acrísio de Souza, entre as ruas Henrique Dias e São José; Mato Grosso, entre as ruas São José e Macaúba; toda a rua Macaúba, na rua Mato Grosso; Santa Lúcia, entre as ruas União e 14 de Maio; Henrique Dias, entre as ruas União e Barão do Rio Branco; Santa Helena e Vasco da Gama, todas entre as ruas União e Acrísio de Souza; São Luís, da 14 de Maio até o final; São José, entre as ruas Pio XII e Betânia

Segunda, dia 12

Eldorado dos Carajás, no bairro Centro

Horário: das 10h às 14h

Avenida: Planalto, entre as ruas Duque de Caxias e Boa Esperança; São Geraldo e Rua Monte Alegre, ambas entre rua Amazonas e rodovia PA-150

Travessa: do Posto, entre as ruas Jacarandá e Monte Alegre

Ruas: Duque de Caxias, Monte Carlo e Jacarandá. Todas entre avenida Planalto e rua Amazonas

Redenção, no bairro Centro

Horário: das 10h05 às 12h

Ruas: Um e José Júlio da Silva, entre rua Quarenta e Avenida Brasil; Dois; Teófilo Aguiar; Lutaí, entre alameda das Rosas e rua José Júlio da Silva; Henrique Timoteo; José Belo; Pioneiro Bessa, entre rua Três e avenida Santa Tereza; Bolivar Rosa, entre rua Um e avenida Santa Tereza; Ademar Guimarães, entre alameda das Rosas e avenida Santa Tereza

Avenida: José Carrion, entre alameda das Rosas e avenida Santa Tereza

Terça, dia 13

Conceição do Araguaia, no bairro Universitário

Horário: das 14h05 às 17h25

Ruas: Honorato José de Sousa, Sandoval Pereira Almeida e João Lourenço Da Silva. Todas entre as avenidas Inocêncio Costa e Couto Magalhães; 30 de Maio, entre as ruas Honorato José de Sousa e Contorno; Contorno, da Avenida Juscelino Kubitschek até o final

Avenidas: Inocêncio Costa e Dom Sebastião Tomás, ambas entre as ruas Irmã Maria Colombo e Contorno; Couto Magalhães, entre as ruas João Lourenço da Silva e Contorno

Salinópolis, no bairro Atalaia (condomínio Jardim Vale do Sal)

Horário: das 8h20 às 14h20

Rodovia: PA-444, entre as ruas Um e Doze

Avenida: Atlântica, A e C

Ruas: Um, Três, Quatro, Seis, Sete, Nove, Dez, Doze, Treze, Quatorze, Dezesseis, Dezoito, Dezenove, Vinte e Seis, Vinte e Nove, Trinta e Cinco, Trinta e Sete, Quarenta e Um, Cinquenta e Oito, Atalaia, C, Décima Segunda, E, F, Principal e Salinópolis

Travessa: Nona

Itaituba, no distrito Miritituba (zona urbana)

Horário: das 11h às 14h05

Avenidas: G e Principal

Estradas: Dner e Vicinal

Loteamento: Gleba Santa Cruz

Ruas: Alto Bonito, Amazonas, Calados, Dner, Manoel Miranda, Nova Esperança, Primeira, Quarta, Quinta, Segunda e Terceira

Travessas: Coqueiros, Primeira, Progresso, Segunda e Terceira

Vicinais: Miritituba e União

Vilas: Calados, do Incra, dos Coqueiros, Miritituba, Daniele e Dner

Tucumã (zona urbana)

Horário: das 9h05 às 12h

Ruas: Icoaraci, entre avenida Tancredo Neves e travessa Oriximiná; Barcarena

Travessa: Maracanã

Ananindeua, no bairro Aurá (conjunto Jardim Jader Barbalho)

Horário: das 14h15 às 16h30

Rua: Primeira, entre estrada Santa do Aurá e quadra Treze

Travessas: Primeira, Segunda, Terceira e Quarta

Quadras: Oito, Nove, Dez, Onze, Doze, Treze, Quatorze, Quinze, Dezesseis, Dezessete e Dezoito.

Castanhal, no bairro Cupiúba

Horário: das 8h30 às 14h30

Ruas: São Pedro e Principal

Ramais: Conceição São Bento e São Pedro

Travessas: Bacuri, Cupiúba, do Cipó, Ianetama, Nossa Senhora da Conceição e Santo Antônio

Vilas: Bacuri e São Pedro

Comunidade: Quilombola

Alameda: Cupiúba

Belém, no bairro Tapanã (conjunto Jardim Espanha)

Horário: das 9h30 às 11h30

Travessa: Montes de Toledo, entre alameda Cadiz e rua Barcelona

Alameda: Sevilha, na travessa Montes de Toledo

Rua: Valência, da travessa Andorra até o final

Redenção, no bairro Parque dos Buritis (condomínio Park Imperial)

Horário: das 9h às 12h

Avenidas: Itália e Portugal

Ruas: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Escócia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Inglaterra, Noruega e Suécia

Belém, no bairro Sacramenta

Horário: das 8h10 às 14h10

Passagem: Santa Catarina, entre avenida Marginal Direita do Pirajá e rua Nova

Mãe do Rio (zona rural)

Horário: das 9h15 às 15h15

Vilas: Perpétuo Socorro do Souba, Nossa Senhora da Conceição, São João do Bufeta, Santa Ana do Peripindeua, Santa Rita, Santa Maria e Menino Jesus

Quarta, dia 14

Belém, na ilha de Cotijuba

Horário: das 9h30 às 15h30

Ruas: Airton Sena, dos Anjos, Magalhães Barata e Praia do Farol

Travessa: Santa Olina

Alameda: Nova

Terra Alta (zona rural)

Horário: das 8h30 às 14h30

Vilas: Bom Jardim do Mau, Vista Alegre, Areial e Urucurana

Belém, no bairro Parque Verde

Horário: das 8h30 às 14h30

Alamedas: 22 de Agosto, 23 de Agosto, 30 e 31 de Agosto

Quinta, dia 15

Belém, no bairro Pedreira

Horário: das 9h às 14h15

Avenida: Visconde de Inhaúma (lado par), entre travessa Mariz e Barros e Timbó

Travessa: Mariz e Barros, entre avenida Visconde de Inhaúma e vila São Benedito

Castanhal (zona rural)

Horário: das 7h40 às 13h40

Ramais: do assentamento João Batista, Cachoeira, da Caridade, do Bacuri, João Batista, do Lulu, Principal, Cinco Irmãos e da Caridade

Vilas: Bacuri e do Sobrado

Agrovilas: Ianetama e 3 de Outubro

Assentamentos: João Batista e João Batista II

Acampamento: João Batista II

Alenquer (zona rural)

Horário: das 10h05 às 13h05

Estrada: do Gado, entre Beco João Curumu

Rua: Cícero Batista

Travessas: Assembleia de Deus, Celso Monteiro, E e Francisco Lira

Sexta, dia 16

Canaã dos Carajás (zona urbana)

Horário: das 9h às 12h

Ruas: São Francisco, Carajás e Amazonas. Todas entre as ruas F Aisal e Castanheira; Cristo Rei, entre avenida dos Pioneiros e rua São Francisco