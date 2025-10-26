Belém amplia voos internacionais com nova rota direta para Bogotá a partir desta segunda-feira (27)

A capital paraense passará a contar com voo direto para Bogotá, na Colômbia, a partir desta segunda (27), ampliando as conexões internacionais do Aeroporto Internacional de Belém. Operada pela Avianca, três vezes por semana, as viagens serão feitas em aeronaves Airbus A320 Neo, capazes de transportar até 180 passageiros, a nova rota chega às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). Atualmente, o aeroporto opera uma média de 38 voos internacionais semanais, com destinos nas Américas e na Europa, incluindo Miami e Fort Lauderdale (EUA), Paramaribo (Suriname), Caiena (Guiana Francesa) e Lisboa (Portugal).

Nos últimos anos, a malha aérea internacional do Aeroporto Internacional de Belém passou por ampliação, com acréscimo de frequências da Azul Linhas Aéreas, TAP Air Portugal e outras companhias, ampliando a conectividade da região Norte com o restante do mundo. “Os novos voos fazem parte de uma estratégia do Governo do Estado para impulsionar o turismo, ampliar a conectividade e fortalecer relações comerciais, consolidando o Pará como uma porta de entrada estratégica da Amazônia e do Brasil para o mundo”, destaca o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa.

Crescimento da malha

Entre janeiro e setembro de 2025, o Aeroporto Internacional de Belém registrou mais de 132 mil passageiros embarcando ou desembarcando em 1.365 voos internacionais regulares, segundo dados da Norte da Amazônia Airports (NOA). Os números representam aumentos de 54% no volume de viajantes e 90% nas frequências internacionais em relação ao mesmo período de 2023, ano em que Belém foi escolhida para sediar a COP 30, quando foram atendidos 85,8 mil passageiros em 720 operações.

A expansão da conectividade internacional foi iniciada ainda em 2023, com o fortalecimento das rotas já existentes e a chegada de novas operações. À época, Belém contava com ligações regulares para Fort Lauderdale (EUA), operadas pela Azul Linhas Aéreas; Lisboa (Portugal), pela TAP Air Portugal; Paramaribo (Suriname), por Fly All Ways, Surinam Airways e Gol; e Caiena (Guiana Francesa), pela Air France. Atualmente, todas essas companhias mantêm voos internacionais, com exceção da Fly All Ways, e a malha segue em crescimento. Em junho de 2025, a Gol iniciou uma nova rota regular para Miami, com três frequências semanais.

De acordo com o Governo do Estado, a escolha de Belém como sede da COP 30 potencializou essa dinâmica, consolidando o aeroporto e o estado como portas de entrada estratégicas para o Brasil, com impactos positivos na economia e no turismo sustentável da região. Durante a COP 30, outras companhias também ampliarão suas operações: a Latam terá voos sazonais para Bogotá; a Air France adicionará frequências para Caiena (Guiana Francesa); e a TAP Air Portugal operará voos para Lisboa em aeronaves de maior capacidade. No cenário doméstico, Latam e Gol anunciaram incremento da malha para atender à demanda do evento.

Entre 1º e 23 de novembro, período da COP 30, a concessionária projeta atender cerca de 508 mil passageiros entre embarques, desembarques e conexões, em 3.122 voos programados. O fluxo é quase o dobro da movimentação registrada no mesmo período de 2024, com oferta de voos 57% maior.

Impactos no turismo e na economia

A Secretaria de Estado de Turismo prevê que o Pará receba cerca de 1,5 milhão de visitantes em 2025, impulsionado pela COP 30, e que o setor turístico poderá crescer mais de 20%. Dados do Observatório do Turismo do Pará mostram que, em 2024, o estado recebeu mais de 1,2 milhão de turistas, aumento de 15,4% sobre 2023, com receita superior a R$ 870 milhões somados os gastos de visitantes nacionais e internacionais.

Infraestrutura

O Aeroporto Internacional de Belém passou por obras e, entre as melhorias, destacam-se a expansão das áreas de embarque de 1.593 m² para 4.303 m², o aumento do embarque remoto de 265 m² para 835 m² e a modernização da infraestrutura operacional, garantindo mais agilidade e conforto aos passageiros. Segundo o diretor-presidente da NOA, Marco Antônio Migliorini, “o aeroporto está preparado não apenas para grandes eventos como a COP 30, mas também para acompanhar os próximos anos de crescimento do turismo, da economia e da mobilidade aérea na região Norte”.