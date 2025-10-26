Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Belém amplia voos internacionais com nova rota direta para Bogotá a partir desta segunda-feira (27)

Operada pela Avianca, três vezes por semana, as viagens serão feitas por aeronaves capazes de transportar até 180 passageiros

O Liberal
fonte

Voos internacionais consolidam o Pará como ponte estratégica do Brasil com o exterior (Foto: Pedro Guerreiro | Agência Pará)

A capital paraense passará a contar com voo direto para Bogotá, na Colômbia, a partir desta segunda (27), ampliando as conexões internacionais do Aeroporto Internacional de Belém. Operada pela Avianca, três vezes por semana, as viagens serão feitas em aeronaves Airbus A320 Neo, capazes de transportar até 180 passageiros, a nova rota chega às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30). Atualmente, o aeroporto opera uma média de 38 voos internacionais semanais, com destinos nas Américas e na Europa, incluindo Miami e Fort Lauderdale (EUA), Paramaribo (Suriname), Caiena (Guiana Francesa) e Lisboa (Portugal). 

Nos últimos anos, a malha aérea internacional do Aeroporto Internacional de Belém passou por ampliação, com acréscimo de frequências da Azul Linhas Aéreas, TAP Air Portugal e outras companhias, ampliando a conectividade da região Norte com o restante do mundo.  “Os novos voos fazem parte de uma estratégia do Governo do Estado para impulsionar o turismo, ampliar a conectividade e fortalecer relações comerciais, consolidando o Pará como uma porta de entrada estratégica da Amazônia e do Brasil para o mundo”, destaca o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa.

Crescimento da malha 

Entre janeiro e setembro de 2025, o Aeroporto Internacional de Belém registrou mais de 132 mil passageiros embarcando ou desembarcando em 1.365 voos internacionais regulares, segundo dados da Norte da Amazônia Airports (NOA). Os números representam aumentos de 54% no volume de viajantes e 90% nas frequências internacionais em relação ao mesmo período de 2023, ano em que Belém foi escolhida para sediar a COP 30, quando foram atendidos 85,8 mil passageiros em 720 operações. 

A expansão da conectividade internacional foi iniciada ainda em 2023, com o fortalecimento das rotas já existentes e a chegada de novas operações. À época, Belém contava com ligações regulares para Fort Lauderdale (EUA), operadas pela Azul Linhas Aéreas; Lisboa (Portugal), pela TAP Air Portugal; Paramaribo (Suriname), por Fly All Ways, Surinam Airways e Gol; e Caiena (Guiana Francesa), pela Air France. Atualmente, todas essas companhias mantêm voos internacionais, com exceção da Fly All Ways, e a malha segue em crescimento. Em junho de 2025, a Gol iniciou uma nova rota regular para Miami, com três frequências semanais. 

De acordo com o Governo do Estado, a escolha de Belém como sede da COP 30 potencializou essa dinâmica, consolidando o aeroporto e o estado como portas de entrada estratégicas para o Brasil, com impactos positivos na economia e no turismo sustentável da região. Durante a COP 30, outras companhias também ampliarão suas operações: a Latam terá voos sazonais para Bogotá; a Air France adicionará frequências para Caiena (Guiana Francesa); e a TAP Air Portugal operará voos para Lisboa em aeronaves de maior capacidade. No cenário doméstico, Latam e Gol anunciaram incremento da malha para atender à demanda do evento.

Entre 1º e 23 de novembro, período da COP 30, a concessionária projeta atender cerca de 508 mil passageiros entre embarques, desembarques e conexões, em 3.122 voos programados. O fluxo é quase o dobro da movimentação registrada no mesmo período de 2024, com oferta de voos 57% maior.

Impactos no turismo e na economia

A Secretaria de Estado de Turismo prevê que o Pará receba cerca de 1,5 milhão de visitantes em 2025, impulsionado pela COP 30, e que o setor turístico poderá crescer mais de 20%. Dados do Observatório do Turismo do Pará mostram que, em 2024, o estado recebeu mais de 1,2 milhão de turistas, aumento de 15,4% sobre 2023, com receita superior a R$ 870 milhões somados os gastos de visitantes nacionais e internacionais.

Infraestrutura 

O Aeroporto Internacional de Belém passou por obras e, entre as melhorias, destacam-se a expansão das áreas de embarque de 1.593 m² para 4.303 m², o aumento do embarque remoto de 265 m² para 835 m² e a modernização da infraestrutura operacional, garantindo mais agilidade e conforto aos passageiros. Segundo o diretor-presidente da NOA, Marco Antônio Migliorini, “o aeroporto está preparado não apenas para grandes eventos como a COP 30, mas também para acompanhar os próximos anos de crescimento do turismo, da economia e da mobilidade aérea na região Norte”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

conexão internacional

bogotá

aeroporto internacional de belém
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

ROMARIA

Círio 2025: Procissão da Festa reúne centenas de fiéis pelas ruas de Belém neste domingo

A peregrinação partiu às 8h da Capela São Brás, localizada na passagem Tapajós, e foi antecedida por uma missa

26.10.25 9h10

PARÁ 

Castanha-do-Pará é reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Estado

Nas feiras e mercados, onde o fruto é presença constante, a novidade foi recebida com entusiasmo por quem vive desse trabalho

26.10.25 7h00

IMPACTO ECONÔMICO

Pará pode aumentar PIB em R$ 10,7 bilhões em 5 anos e ganhar 52 mil empregos com Margem Equatorial

Segundo cálculos de economista paraense, estado pode arrecadar R$ 850 milhões apenas em impostos por ano com petróleo, caso exploração se concretize

26.10.25 6h00

POLÍCIA

Em nove meses, crimes com IA sobem 185% no Pará

De janeiro a setembro de 2024, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) contabilizou 41 casos dessa natureza, enquanto em 2025, no mesmo período, foram 117

25.10.25 18h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA adia início das inscrições do Processo Seletivo 2026; veja a nova data

Até o momento, a UFPA não informou se o cronograma das demais etapas do PS 2026 sofrerá alterações em decorrência do novo início das inscrições

24.10.25 19h38

SAÚDE MENTAL

Saiba onde procurar tratamento psicoterápico pela rede estadual e municipal de saúde

Os Centros de Atenção Psicossocial em Belém e em outros municípios do Pará são a principal porta de entrada para o atendimento de pessoas que enfrentam desafios relacionados à saúde mental

26.10.25 10h00

PARÁ 

Castanha-do-Pará é reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Estado

Nas feiras e mercados, onde o fruto é presença constante, a novidade foi recebida com entusiasmo por quem vive desse trabalho

26.10.25 7h00

NOVIDADE

Belém amplia voos internacionais com nova rota direta para Bogotá a partir desta segunda-feira (27)

Operada pela Avianca, três vezes por semana, as viagens serão feitas por aeronaves capazes de transportar até 180 passageiros

26.10.25 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda