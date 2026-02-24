Bebê de apenas 21 dias é salvo de engasgo por agentes de trânsito no Pará

Um bebê de apenas 21 dias de vida foi salvo após se engasgar na tarde desta segunda-feira (23), em São Domingos do Araguaia, no sudeste paraense. A criança foi socorrida por agentes do Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU), que agiram rapidamente ao perceber a situação de emergência.

O diretor Henrique Nogueira e os agentes João Neto e Fernando Nogueira estavam na Delegacia de Polícia Civil realizando uma apresentação quando se depararam com uma cena desesperadora: a avó do recém-nascido corria em direção ao hospital com o neto nos braços, pedindo ajuda.

Diante da urgência, Henrique Nogueira tomou o bebê do colo da avó e iniciou imediatamente as manobras de desengasgo. Após isso, a criança voltou a respirar normalmente.

Assim que o bebê apresentou melhora, os agentes o encaminharam ao Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia, localizado nas proximidades da delegacia, onde a equipe de saúde realizou os atendimentos complementares. Pouco depois, a mãe chegou à unidade, amamentou a criança e, após avaliação médica, o recém-nascido recebeu alta.