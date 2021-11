'Barulho estranho' em aeronave faz atrasar voo Macapá-Belém; entenda

Os voos LA3528, operados pela Latam Airlines Brasil, que fazem o trajeto Macapá, no Amapá, com destino à capital paraense têm gerado problemas pelo menos nos últimos dois dias no Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre, na capital amapaense. Na tarde desta segunda-feira (15), um "barulho estranho" na aeronave resultou em um atraso de cerca de três horas. No domingo (14), um outro problema técnico gerou um atraso de quatro horas.

A paraense Tatiane Santos, que embarcou nos dois voos, conta que, no domingo, o voo estava marcado para às 14h, mas um atraso mudou para 16h30 e, posteriormente, para às 18h. "Eles só foram se justificar às 14h30, sendo que o embarque seria às 14h. Eles nos disseram que ocorreu um atraso em Brasília e que só chegaria à Macapá às 16h30, porém isso não ocorreu e o voo foi transferido para 18h. Eu tive que remarcar pois não era mais viável viajar esse horário. Só que eu estou prejudicada porque perdi trabalho", lamentou a farmacêutica.

No dia seguinte, com a viagem remarcada, outro problema. Segundo a denunciante, o avião já estava na pista de decolagem quando a tripulação informou que todos deveriam retornar para a área de embarque e aguardar um serviço na aeronave.

Foi então que os passageiros perceberam um som esquisito. "Até agora, a informação que nos dão é de que não é nada demais, que estão apenas revisando para checar um barulho estranho que está ocorrendo. Mas nos disseram que não tem hora para decolar", relatou a farmacêutica.

Acionada pela reportagem, a Latam Airlines Brasil informou que "o voo LA 3528 (Brasília-Macapá-Belém) desta segunda-feira (15), previsto para chegar ao destino às 15h10, sofreu atrasos devido a uma manutenção corretiva em Macapá" e decolou às 17h14 de Macapá e pousou em Belém às 17h55.

Já o "voo LA 3528 (Brasília- Macapá-Belém) deste domingo (14) sofreu atrasos devido a questões técnicas. Os passageiros foram reacomodados em outra aeronave que decolou às 15h de Brasília, chegou em Macapá às 18h e pousou em Belém às 19h21". A empresa disse ainda que "lamenta os transtornos e reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura".

A reportagem entrou em contato com a Infraero, mas não recebeu retorno até o momento.