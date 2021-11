Veja a lista de objetos retirados do avião que caiu com Marília Mendonça

A Polícia Militar de Minas Gerais realizou uma operação para a retirada dos objetos que estavam dentro do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça, na última sexta-feira (5), e causou a morte dos cinco ocupantes da aeronave. As informações são do G1 Minas Gerais.

Foram resgatados: malas, bolsas, equipamentos de informática e joias, entre outros objetos. Os 19 itens foram recolhidos, identificados e lacrados pela polícia. O violão de Marília Mendonça não aparece na lista. Assim como nenhum pertence do copiloto Tarciso Pessoa Viana.

Os objetos seguiram para a Delegacia da Polícia Civil de Caratinga, onde foram repassados para os advogados das vítimas.

Confira a lista dos itens:

- Marília Mendonça – Carteira da marca Louis Vuitton com documentos pessoais, cartões de crédito, dinheiro, cartão de vacina, orçamento cirúrgico;

- Marília Mendonça – Maquiagens diversas;

- Marília Mendonça – Bolsa de mão contendo joias/bijuterias diversas;

- Marília Mendonça – Bolsa contendo diversos óculos;

- Marília Mendonça – Mochila da marca Gucci com pertences de uso pessoal;

- Marília Mendonça – Bolsa organizadora com itens de higiene pessoal;

- Marília Mendonça – iPhone, um iPad com avaria, uma caneta, um relógio de pulso, um fone de ouvido da Apple, dois carregadores e uma fonte para notebook com avarias;

- Henrique Ribeiro – Uma mochila camuflada com objetos pessoais diversos;

- Henrique Ribeiro – Uma carteira com documentos pessoais, dinheiro, cartões bancários, crachá, chave de carro, um pendrive, uma bateria externa, um rádio;

- Henrique Ribeiro – Um notebook da HP quebrado;

- Geraldo Medeiros Júnior – Carteira com documentos pessoais, dinheiro, cartões, um molho de chaves e chave de um Jeep;

- Marília Mendonça – Duas bolsas, uma da marca Avon e outra da marca Prada;

- Abicieli Silveira Dias Filho – Dois crachás;

- Sem dono identificado – Uma bolsa preta, um livro de diário de bordo da aeronave preenchido até a página 41, dois livros de diário de bordo em branco, uma pasta da aeronave com manifestos de carga;

- Sem dono identificado – Um tripé;

- Sem dono identificado – Mala azul com vestuário e objetos pessoais diversos;

- Sem dono identificado – Mala preta de rodinhas quebrada, com vestuário e objetos pessoais diversos;

- Sem dono identificado – Bolsa preta com rodinhas quebrada, com vestuário e objetos pessoais diversos; e

- Sem dono identificado – Mala bege da marca Sestine, quebrada, com vestuário e objetos pessoais diversos.

Tiros contra possíveis furtos

Na madrugada do sábado (6), o policial militar Marcio Pereira da Silva precisou dar tiros de bala de borracha contra quatro pessoas que tentaram furtar pertences da aeronave.

De acordo com a PM, três agentes ficaram no local durante a madrugada para preservar a cena do acidente. Quatro pessoas desceram por um morro com uma lanterna e foram avistados pelos policiais. Os militares disseram que os suspeitos seguiram até o avião em busca de objetos das vítimas.

O grupo recebeu ordem de parar, mas não acataram Foi quando o PM deu dois tiros de bala de borracha e os suspeitos fugiram. Não há informações se algum dos suspeitos foi atingido.

A aeronave caiu na sexta-feira, na zona rural de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Morreram no acidente a cantora Marília Mendonça; o produtor Henrique Ribeiro; o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho; o piloto Geraldo Medeiros Júnior; e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.