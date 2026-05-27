Barco hospital começa atendimentos em Barcarena e amplia acesso a consultas e exames especializados

Moradores de Barcarena passaram a contar nesta semana com um novo serviço de saúde voltado à realização de consultas médicas e exames especializados. O barco hospital Estrela da Manhã iniciou os atendimentos no município e deve funcionar como reforço para pacientes que aguardam há meses — e, em alguns casos, há mais de um ano — por atendimento na rede pública.

A embarcação está ancorada no porto do complexo comercial de Barcarena, realizando atendimentos desde o dia 25. No dia 29 de maio, os serviços serão interrompidos e a previsão é que sejam retomados em 8 de junho, permanecendo no município até o dia 26.

Entre os serviços ofertados estão consultas em clínica geral, dermatologia, cardiologia, ortopedia, ginecologia e pediatria, além de exames como raio-X, ultrassonografia e eletrocardiograma.

Neste primeiro momento, a prioridade é para pacientes que já aguardavam por consultas e exames especializados, principalmente idosos, gestantes e moradores de comunidades ribeirinhas.

A doméstica Márcia Feitosa, de 47 anos, esperava há um ano e meio por uma consulta com ortopedista. Ela conseguiu atendimento nos primeiros dias de funcionamento do barco hospital.

“Foi um alívio depois de tanto tempo de espera. Nesse intervalo, a gente sabe que o problema pode até se agravar”, relatou.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, agentes comunitários estão entrando em contato com pacientes que já estavam cadastrados na fila de espera da rede pública para orientar sobre os encaminhamentos.

Os pacientes devem apresentar cartão do SUS, RG, CPF, comprovante de residência e solicitação médica. As consultas ocorrem por ordem de chegada, com distribuição de senhas em dois horários: das 7h30 às 9h30 e das 12h30 às 14h30.

De acordo com a prefeitura, a expectativa é realizar mais de 300 atendimentos por dia, entre consultas e exames, ajudando a reduzir a demanda reprimida por atendimento especializado no município.

Após a primeira semana, os atendimentos passarão a ser organizados pelo Sistema de Regulação (Sisreg), com agendamento prévio conforme a fila de espera da rede pública.

Para moradores da região, a principal mudança está na proximidade do atendimento, especialmente para quem vive em áreas ribeirinhas ou tinha dificuldade de acesso a especialistas.

A mãe de Márcia, de 78 anos, por exemplo, aguarda há dois anos por uma consulta dermatológica. “Agora acredito que ela também vai conseguir atendimento mais rápido”, afirmou.

A médica clínica geral Isla Barreto, que atua na embarcação, afirma que a ampliação do acesso pode evitar agravamento de doenças que poderiam ser acompanhadas de forma precoce.

“Muitas dessas doenças acabam evoluindo porque os pacientes não conseguem acompanhamento contínuo”, explicou.

O barco hospital integra o projeto fluvial Estrela da Manhã, desenvolvido pelo Hospital Adventista de Belém em parceria com o Instituto Camila, Igreja Adventista no Norte do Brasil, Prefeitura de Barcarena e Adventist Health Brasil.