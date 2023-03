Barcarena intensifica ações de conscientização, prevenção e combate ao câncer de colo do útero

O mês da mulher chegou e com ele a campanha Março Lilás, para alertar à todas sobre a importância do autocuidado, marcando um período de atenção especial à saúde da mulher. A campanha é proposta pelo Ministério da Saúde em todo o território nacional e foi aderida pelo município de Barcarena que intensificou as ações de conscientização sobre a prevenção e o combate ao câncer de colo uterino.

O câncer é causado pela infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano (HPV), que pode ser evitado com uso de preservativo durante as relações sexuais e vacinação contra o HPV (disponível para meninas e meninos de 9 a 14 anos) nas Unidades Básicas de Saúde. O vírus é responsável por 70% dos casos, conforme o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Em fase inicial, a chance de cura chega até 90%.

O câncer do coloco uterino está em terceiro lugar no ranking dos tipos de câncer que mais matam mulheres. Em primeiro lugar está o câncer de mama e em segundo o câncer do colo retal, segundo o Inca. Para prevenir o câncer de colo uterino a Enfermeira Bárbara Reis, da UBS Jardim Cabano, explica que é importante manter a periodicidade do exame preventivo. “Nem sempre a mulher tem sintoma. E antes do câncer, pode ser identificada a Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) que dependendo do grau, aponta para o alto risco do câncer”, explica.

Após identificado o risco da doença ou até mesmo a doença instalada, a mulher é encaminhada para o especialista que repete o exame e realiza a colposcopia, um exame mais específico. A enfermeira frisa que os exames de imagem como transvaginal e ultrassom não auxiliam nesse diagnostico.

“O preventivo é de baixo custo e fácil acesso, precisa ser feito periodicamente”, afirma.

A enfermeira ainda explica que na maioria das vezes as mulheres negligenciam os sintomas, por se apresentarem no sistema urinário e intestinal. “Não é apenas o sangramento ou o corrimento com odor. Os sintomas podem ser dor abdominal associado a sintomas urinários ou intestinais... Obstrução da via urinária, prisão de ventre (constipação intestinal)”, alerta. “Todas as mulheres com faixa etária entre 25 a 64 anos precisam realizar o exame, e aquelas todas aquelas que iniciaram a vida sexual há mais de 1 ano”, explica.

EM BUSCA DE MARIAS

Dentro da campanha, existe o projeto “em Busca de Marias”, realizado pela Secretaria de Saúde da prefeitura de Barcarena, por meio das coordenadorias de Atenção Primária à Saúde e de Saúde da Mulher, que já foi premiado várias vezes por ter superado a meta de atendimento no município.

O resultado da experiência de Barcarena foi apresentado na Bahia durante o 5º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais. Como prêmio, a ação da prefeitura foi publicada em uma revista científica.

Durante todo o mês de março as 34 equipes de saúde das 29 Unidades de Saúde de Barcarena estarão engajadas em ampliar os números de preventivos do câncer de colo do útero (PCCU), com ações e atividades de forma intensiva.