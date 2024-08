Banhista leva 'ferroada' de bagre na praia do Atalaia, em Salinas

A movimentação nas praias de água doce e salgada do Pará durante as férias de julho foi intensa e ocorrências de acidentes de banhistas com animais marinhos começaram a aparecer. Uma foto que circula na web, desde o último domingo (4), mostra um banhista que pisou em um peixe bagre na praia do Atalaia, em Salinas.

A imagem, compartilhada pela página Belém City no X, antigo Twitter, gerou grande repercussão e alertou para os riscos de acidentes com animais marinhos, especialmente nessa época do ano, em que as praias ficam mais lotadas.

O peixe bagre, responsável pelo incidente em Salinas, possui um ferrão venenoso que pode causar dores intensas na vítima. Essa espécie é extremamente comum em toda a costa brasileira e os acidentes são frequentes, principalmente em períodos de maré baixa, quando os animais se aproximam da areia à procura de alimento.

De acordo com especialistas, o bagre possui uma bolsa de veneno que é imediatamente inoculada na vítima no momento da ferroada. A dor causada pelo veneno pode ser intensa.

Nos comentários da publicação, diversos internautas relataram ter passado por experiências semelhantes, confirmando a frequência desse tipo de acidente nas praias paraenses. "Fui ferrado por um desses lá em Mosqueiro, cara, é uma dor horrível, tinha horas que pensava que ia desmaiar", relatou um internauta. "Aconteceu comigo em Salvaterra. É uma dor que não dá pra descrever", contou outro.

É fundamental que a vítima de uma ferroada de bagre procure atendimento médico o mais rápido possível. O ferrão deve ser removido por um profissional de saúde, pois, se não for retirado com os cuidados adequados, pode quebrar e causar complicações como inflamação e infecção.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)