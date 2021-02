Sespa amplia número de leitos de UTI no Baixo Amazonas e Tapajós

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que as regiões do Baixo Amazonas e Tapajós tiveram os leitos de UTI ampliados para 137. O incremento, segundo a Sespa, já diminuiu a taxa de ocupação de leitos na região de 85% para 77,91%. A região do Baixo Amazonas enfrenta uma segunda onda ocasionada pela covid-19.

Em parceria com a Prefeitura Municipal, o Estado decidiu reabrir o Hospital de Campanha em Santarém, na região Oeste, para enfrentar o aumento de casos da covid-19 nos municípios do Baixo Amazonas. A previsão é que o hospital ofereça 60 leitos clínicos para vítimas do novo coronavírus.

O governador Helder Barbalho anunciou em suas redes sociais, na manhã de domingo (31), a ampliação da quantidade de leitos para pacientes com covid-19 no sudeste paraense. No Hospital Municipal de Marabá, em parceria com a Prefeitura, serão abertos mais oito leitos de UTI e 16 leitos clínicos. Em Parauapebas, aproveitando a capacidade de instalação do hospital, serão ofertados 140 novos leitos, 70 de UTI e 70 clínicos, para reforçar as estruturas de enfrentamento à doença.