‘Bailinho da Estação’ anima terça-feira de Carnaval e reúne crianças e famílias na Estação das Docas

A Estação das Docas recebeu, nesta terça-feira (17), mais uma edição do tradicional Bailinho de Carnaval, evento gratuito destinado a toda a família, com foco especial no público infantil. A programação iniciou às 15h e contou com cortejo carnavalesco, atrações musicais e brincadeiras. O momento também foi marcado por uma uma campanha de conscientização sobre proteção infantil.

Durante o “bailinho da Estação”, o bloco infantil o interior da Estação ao som da banda de fanfarra Charanga na Folia e com a participação especial do boi Catiguria. O cortejo seguiu até o Armazém 3, onde a animação continuou com atividades para as crianças.

A ação é promovida pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e da Organização Social Pará 2000, que administra o complexo turístico, em parceria com a Prefeitura de Belém.