Aumento nas cirurgias eletivas nos hospitais regionais do Pará reflete investimentos na saúde

O Governo do Pará tem ampliado o acesso da população a procedimentos cirúrgicos eletivos nos hospitais regionais, com um crescimento significativo de 78% no número de cirurgias entre 2022 e 2024. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), esse aumento reflete o compromisso do governo estadual na melhoria da assistência médica e na redução das filas de espera por procedimentos essenciais à qualidade de vida da população.

Para o diretor do Departamento de Análise e Serviços (DAS), Flávio Reis, o crescimento no número de cirurgias é um reflexo direto do planejamento eficiente e dos investimentos em infraestrutura e recursos humanos.

“O aumento de 78% nas cirurgias eletivas entre 2022 e 2024 é um indicativo importante das medidas adotadas para ampliar o acesso aos serviços de saúde e reduzir as filas de espera. Esse resultado ressalta a importância de políticas públicas bem estruturadas e investimentos contínuos realizados pela gestão estadual com apoio do governo federal para a melhoria dos serviços oferecidos pelo sistema de saúde pública estadual”, afirmou Flávio Reis.

Investimentos contínuos garantem atendimento ágil e seguro

O aumento das cirurgias eletivas no Pará é resultado de um conjunto de medidas adotadas pelo governo estadual, incluindo a melhoria da infraestrutura hospitalar e ampliação das equipes médicas.

A secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz, destaca que essa ampliação reflete o compromisso da gestão do governador, Helder Barbalho, com a população paraense. “Temos trabalhado para garantir que os serviços de saúde pública cheguem de forma ágil e eficiente a quem precisa. A redução das filas para cirurgias eletivas é um reflexo do investimento contínuo que temos feito, fortalecendo os hospitais regionais e garantindo mais qualidade de vida para os paraenses. Esse avanço só foi possível graças ao esforço conjunto entre Estado, governo federal e as unidades de saúde”, afirma Ivete Vaz.

Com a ampliação desses serviços, a expectativa é de que mais pacientes tenham acesso a procedimentos essenciais para sua saúde e qualidade de vida. A Sespa reforça o compromisso de continuar investindo em ações que garantam um atendimento mais rápido, eficiente e humanizado para toda a população paraense.

Pacientes relatam transformação na qualidade de vida

O impacto desse crescimento pode ser percebido por pacientes que, após anos de espera e tentativas frustradas em outras unidades, finalmente conseguiram realizar suas cirurgias nos hospitais regionais do Pará.

Um dos beneficiados, Nilzon Bento da Silva, de 64 anos, morador de Uruará, município que fica a mais de 200 km de Altamira, sudoeste paraense, foi internado no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT) para tratar uma colostomia e hérnia incisional e está passando pelo quarto procedimento, desta vez, para o fechamento da colostomia. Antes, o idoso tentou realizar a cirurgia em outro hospital por seis anos, mas as falhas nos procedimentos resultaram em complicações para sua saúde. A cirurgia feita no Regional da Transamazônica foi considerada um sucesso.

“Graças a Deus eu me sinto bem melhor. O pessoal é bem-educado, trata todo mundo bem. Fiz três cirurgias antes em outro hospital e tive complicações, mas aqui no Regional, sinto que será definitivo. Fiz a cirurgia no dia 5 de fevereiro e já estou ansioso para ter alta”, relatou o agricultor.

Outro exemplo é o do adolescente Victor Josué Pereira, de 13 anos, que passou por uma adenectomia bilateral no HRPT. O procedimento remove tecido glandular das mamas para corrigir a ginecomastia, uma condição que afetava sua autoestima.

“Era uma necessidade. Há mais de um mês buscamos exames para a cirurgia. Meu filho se sentia desconfortável com algumas roupas, pois a região do peito ficava muito visível. A mastologista nos explicou que a medicação apenas impediria o crescimento, mas a diminuição só seria possível com cirurgia. Agora, temos uma grande expectativa para a recuperação da autoestima dele”, afirmou Elissandra Ferreira, mãe de Victor.

Casos de sucesso no Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP)

No Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso, em Marabá, o crescimento das cirurgias eletivas também mudou a vida de muitos pacientes.

O assistente administrativo Felipe Mesquita, 32 anos, passou por duas cirurgias oftalmológicas para tratamento de um pterígio, condição em que o tecido da conjuntiva cresce sobre a córnea, podendo afetar a visão. Ele fez a primeira cirurgia em junho de 2024 e a segunda em janeiro de 2025.

“Estou muito feliz com o resultado das cirurgias. Posso dizer que todas foram bem sucedidas. Minha visão melhorou bastante e agora vou poder usar os óculos recomendados pelo médico para melhorar ainda mais. Agradeço muito ao hospital pela excelente atenção e cuidado que recebi durante todo o processo”, disse Felipe.

Outro caso é o de Raimundo Souza, 48 anos, assistente financeiro morador de Marabá, que passou por um procedimento de catarata no HRSP em novembro de 2024. “A cirurgia foi um sucesso e, hoje, minha qualidade de vida melhorou muito. Sou grato pela atenção e pelo cuidado de todos”, destacou Raimundo.

Mais paraenses beneficiados pelas cirurgias eletivas

No Hospital Regional Jean Bitar (HJB), em Belém, o jovem Rodolfo da Costa, de 19 anos, precisou ser submetido a uma cirurgia de retirada de condiloma após encaminhamento de outra unidade que não possuía a especialidade necessária. “Me encaminharam para cá, falando que aqui eu seria muito bem atendido. E a cirurgia superou minhas expectativas, pois me atenderam muito bem, desde a primeira consulta, até o momento de marcar o retorno,” ressaltou o estudante admitido no dia 10.

Já a servidora pública Cristina dos Santos, de 37 anos, moradora de Conceição do Araguaia, cidade que fica a 934 km de Belém, realizou no último dia 11 de fevereiro uma cirurgia bariátrica pelo programa “Obesidade Zero” no HJB. “Fiquei sabendo do programa por meio de uma colega da minha cidade que já fez a cirurgia. Me inscrevi, passei pela primeira consulta e, depois de dois anos de acompanhamento com diversos médicos, fiz finalmente a cirurgia. Aqui aprendi com nutricionistas e endocrinologistas como ter uma nova rotina. Não é fácil, mas agora é vida nova”, disse Cristina, que chegou a pesar 119 kg e agora se recupera na enfermaria.

Ana Carolina Dias, de 15 anos, também teve a vida transformada pela ampliação das cirurgias eletivas no Pará. Em setembro de 2024, ela passou por uma cirurgia de correção de escoliose idiopática no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). A jovem relatou que sofria com dores e enfrentava dificuldades na escola devido ao bullying. Hoje, a jovem celebra o sucesso do procedimento. “Foi um sonho realizado. Já voltei à vida normal, no outro dia da cirurgia consegui andar. Aguardava há muito tempo pela cirurgia e realizei o meu sonho e também parar de sofrer porque eu vivia bullying na escola, nem queria mais estudar. O atendimento do Hospital Metropolitano foi maravilhoso. Não tenho do que reclamar. Agradeço aos médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e todos os profissionais que estavam lá comigo, foi tudo maravilhoso e eu não tenho do que reclamar. Agora é vida nova”, relatou Anna Carolina.

Outra paciente beneficiada foi Jucirene Ferreira, de 51 anos, moradora do bairro Jurunas, em Belém, que passou por uma cirurgia vascular no Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM) para tratar varizes. “Voltei a ter as minhas pernas bonitas e saudáveis novamente. Desde os 15 anos sofro com varizes. No início, era por estética, mas, com o tempo, a dor se tornou insuportável. Fiz a primeira cirurgia há sete anos, e agora precisei repetir o procedimento por motivos de saúde. A cirurgia trouxe um grande alívio para mim”, contou Jucirene.

O crescimento das cirurgias eletivas no Pará demonstra o impacto positivo dos investimentos na saúde pública, garantindo atendimento de qualidade e reduzindo as filas de espera.