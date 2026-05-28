Atividades escolares são interrompidas devido às dificuldades de acesso da comunidade no Aurá

Com aulas suspensas e acesso comprometido por buracos e entulho, moradores enfrentam dificuldades na comunidade onde funciona a escola municipal Santana do Aurá, da Prefeitura de Belém. A interrupção das atividades escolares ocorre devido às condições precárias da via, agravadas pelas fortes chuvas dos últimos dias, que colocam em risco o transporte de estudantes.

A confeiteira Daniele Baía, de 35 anos, contou que a Prefeitura de Belém decidiu suspender temporariamente as aulas para evitar acidentes com os ônibus escolares. Segundo ela, a situação da rua piorou após o descarte irregular de entulho, o que provocou a formação de grandes buracos ao longo da via.

“Criou uma buraqueira muito grande mais na frente. O ônibus tem medo de tombar com as crianças, porque é muita criança”, afirmou.

De acordo com Daniele, as aulas estão suspensas desde a semana passada. Houve uma tentativa de retorno na segunda-feira, mas, diante das chuvas e da dificuldade de acesso, a paralisação foi mantida.

Sem poder frequentar a escola presencialmente, os estudantes passaram a receber atividades impressas para continuar os estudos em casa. “Os pais estão imprimindo as atividades. Quem está podendo imprimir, está imprimindo”, contou. Ela disse ainda que o receio de acidentes impede a circulação do transporte escolar na área. “Eles não querem entrar com as crianças para lá, com medo de tombar e colocar em risco a vida delas”, afirmou.