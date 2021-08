'Atividades até então não permitidas poderão ser realizadas com protocolos', diz Governo

O Governo do Pará, por meio da Procuradoria-Geral (PGE) e da Secretaria de Saúde (Sespa), faz, neste momento, um comunicado referente ao bandeiramento de risco para a covid-19 no Estado e esclarece dúvidas sobre o tema.

O procurador-geral do Pará, Ricardo Sefer, informou no início da entrevista, que as notícias são boas e que, nada irá retroceder. "As atividades, até então não permitidas, poderão ser realizadas, mas com os devidos protocolos. Tudo que já está permitido vai continuar".

Ele informou ainda que, ainda na tarde desta sexta-feira (27), será publicada uma edição extra do Diário Oficial com todas as alterações e liberações.