​Aterro de Marituba: Semas se manifesta e diz que não ​é responsável pela gestão ​do espaço

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) informou, na noite desta quinta-feira (28), que não é responsável pela gestão de aterros e lixões no Estado, tratando apenas do licenciamento e da regularização dessas áreas.



“No caso do licenciamento da aterro sanitário de Marituba, a Semas informa que recebe relatórios trimestrais da empresa Guamá Tratamento de Resíduos, referentes à avaliação de impacto de odores do aterro e monitoramento da qualidade do ar, que são analisados de acordo com as legislações ambientais vigentes”, explicou o órgão em nota.

A Semas ressaltou, ainda, que ​disponibiliza em seu portal oficial, e na íntegra, todos os documentos referentes a licenciamentos ambientais emitidos.

A manifestação ocorreu após a divulgação do resultado parcial da pesquisa intitulada “Avaliação da Concentração de Gases Tóxicos e Odoríficos nas redondezas do aterro sanitário de Marituba", realizada pela Universidade Federal do Pará (UFPA). A apresentação do estudo foi feita pelo professor Breno Imbiriba, da UFPA.

A promotora de Justiça de Marituba, Eliane Moreira, informou na última quarta-feira (27) que o Ministério Público do Estado já tinha notificado a empresa e a Semas para que se manifestassem, porém, só havia recebido informações da empresa até aquele momento.

Em suas alegações, a promotora reforçou a necessidade de que o Judiciário conceda as proteções de urgência necessárias às comunidades e também conclua os julgamentos pendentes, inclusive reconhecendo que o Aterro é um equipamento que funciona ainda de forma precária e inadequada.