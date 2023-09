Prefeitura de Acará diz que é contra aterro sanitário

A Prefeitura Municipal de Acará, se manifestou, na tarde desta segunda-feira (18), após a manifestação no km 19 da Alça Viária, contra a possível instalação de um aterro sanitário naquela região. No comunicado consta que, o prefeito do município, Pedro Moraes, é contra à instalação do aterro sanitário na localidade.

Procurada pela redação integrada de O Liberal, a Prefeitura de Acará afirmou que, a respeito da instalação de um aterro sanitário no município, o licenciamento ambiental de aterros sanitários "é de responsabilidade exclusiva" da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará. "Até o momento, não temos informações precisas sobre o andamento desse processo, pois o município não foi consultado ou informado sobre a possível instalação do aterro sanitário em nossa região", diz a nota.

O comunicado ressalta que o prefeito Pedro Moraes acredita que a instalação do aterro sanitário no município pode prejudicar a vida de muita gente. "O prefeito considera que essa iniciativa irá causar sérios transtornos à população em geral e local, pois afetará diretamente os agricultores, as nascentes, igarapés e o forte ecoturismo na região, impactando o meio ambiente local".

A Prefeitura Municipal de Acará disse ainda que "reafirma seu compromisso constitucional de proteger o meio ambiente local e o bem-estar de seus munícipes", e que se coloca à disposição para "mais informações e esclarecimentos adicionais" à imprensa e à comunidade local.

