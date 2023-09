Aterro de Marituba: pesquisa da UFPA indica alta concentração de gases contaminantes, informa MPPA

Em reunião na última sexta-feira (22), convocada pela promotora de Justiça de Marituba, Eliane Moreira, do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), foi apresentado o resultado parcial de um estudo realizado nas proximidades do Aterro Sanitário de Marituba, a cargo da Universidade Federal do Pará (UFPA). A pesquisa, intitulada “Avaliação da Concentração de Gases Tóxicos e Odoríficos nas redondezas do aterro sanitário de Marituba", indicou que "os valores dos gases metano (CH4) e sulfídrico (H2S) encontrados nas adjacências do aterro estão acima do nível regular da atmosfera, o que segundo Professor Imbiriba, tem relação direta com a proximidade do local de descarte de lixo", como repassa o MPPA.

A apresentação do estudo foi feita pelo professor Breno Imbiriba, da UFPA. A reunião também contou com a participação dos técnicos do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (GATI) Maylor Lédo e José Orlando Sena do Rosário, e Júnior Vera Cruz, representante do Fórum Permanente Fora Lixão.

No dia 31 de agosto, último dia do prazo para recebimento de resíduos sólidos da Região Metropolitana de Belém no Aterro Sanitário de Marituba, a Justiça Estadual determinou o funcionamento desse espaço por mais três meses. Durante esse período, busca-se definir um novo espaço para esse serviço essencial.

Efeitos

O levantamento expõe que os níveis de gás sulfídrico relatados são superiores aos padrões estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como divulga o MPPA. "A situação é parecida na análise realizada dos níveis de gás metano, que emitido em altas quantidades, pode ocasionar o efeito estufa, variável importante no contexto atual das mudanças climáticas".

De acordo com o professor Imbiriba, é possível afirmar que os gases emitidos nas concentrações observadas pelo aterro podem ser precursores de outros agentes poluentes, que contribuem para a poluição ambiental e efeito estufa, além de agravos à saúde ocasionados pela presença gás sulfídrico, que segundo estudo realizado pela OMS, pessoas expostas a 10% de tempo a uma concentração do gás (similar às encontradas no entorno do aterro) têm irritações oculares, repassa o MPPA.

Segundo a promotora Eliane Moreira, é importante reiterar que os episódios de odor relatados pela população nos atendimentos realizados pelo MPPA advém do aterro, visto a alta quantidade de gás sulfídrico e metano encontrada no local.