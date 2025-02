Artista paraense lança fotolivro sobre a poética visual entre o Pará e Portugal

Alenquer, Almeirim, Alter do Chão, Monte Alegre, Oeiras, Ourém... Parece que estamos falando sobre cidades famosas aqui do estado do Pará, mas você sabia que essas cidades existem, também, em Portugal? É deste ponto de partida que a artista e pesquisadora Fadia Mufarrej parte para investigar a poética visual e relação entre as cidades homônimas dos dois países.

O resultado desse percurso foi lançado nesta quinta-feira (30), com a obra “Em tradução: uma narrativa entre os dois lados ​do Atlântico”. Além do lançamento do livro e noite de autógrafos, a artista ainda participou de um bate-papo realizado no porão da livraria, que contou com a mediação da gestora cultural Isabela Canto.

A publicação é um desdobramento da dissertação de mestrado da autora, intitulada “Memórias em Trânsito”, realizado na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. No trabalho, Fadia percorreu as cidades de Óbidos, Santarém e Soure, tanto em Portugal quanto no Brasil, buscando traçar uma conexão que vai além do nome, mas envolve uma relação histórica, social e colonial entre dois mundos distantes, mas conectados.

“No fotolivro, apresento retratos tanto do lado lusitano, como brasileiro desses lugares. A ideia surge a partir de questionamentos acerca do espaço público, das marcas grafadas e presentes na paisagem urbana de um passado e como ele se comunica e relaciona com o presente”, explica Mufarrej.

Além do livro, o projeto já resultou em uma exposição fotográfica, realizada no Porto (2019) e em Belém/PA (2020).