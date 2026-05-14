Arte e solidariedade marcam evento em apoio a pessoas com HIV/AIDS em Belém

O projeto Arte Pela Vida inicia neste domingo (17) a programação de comemoração pelos 30 anos de atuação com um evento beneficente em Belém. A programação será realizada das 10h às 18h30, no Núcleo Na Figueredo, no bairro de Nazaré, reunindo shows, bazar solidário, exposição de obras de arte e apresentações culturais.

Toda a renda arrecadada durante o evento será destinada à compra de cestas básicas para pessoas que vivem com HIV/AIDS em situação de vulnerabilidade social em Belém, Ananindeua e Marituba.

Entre as atrações confirmadas estão apresentações musicais de Alba Marhia, Andrea Pinheiro, Eloi Iglesias, Gigi Furtado, Jota C e Johan, além dos DJs Évora e Dixê de Isterdã. O grupo Carimbó Selvagem também participa da programação cultural.

O público poderá visitar ainda uma exposição com obras de artistas paraenses que participaram de edições anteriores do projeto, além do tradicional bazar solidário do Projeto Luz, que atende crianças que vivem com HIV/AIDS. O espaço terá venda de roupas, acessórios e outros itens a preços populares.

De acordo com a organização, a proposta do evento é unir cultura e solidariedade para ampliar o apoio às famílias atendidas pelos projetos sociais vinculados à iniciativa.

A programação será encerrada com um desfile das crianças acompanhadas pelo Projeto Luz, em um momento simbólico de celebração e acolhimento.

Serviço



Evento de abertura dos 30 anos do Arte Pela Vida

Domingo, 17 de maio, das 10h às 18h30

Núcleo Na Figueredo – Avenida Gentil Bittencourt, 449, bairro de Nazaré, em Belém.