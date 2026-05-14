Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Pará chevron right

Arte e solidariedade marcam evento em apoio a pessoas com HIV/AIDS em Belém

O projeto Arte Pela Vida inicia neste domingo (17) a programação de comemoração pelos 30 anos de atuação com um evento beneficente em Belém

O Liberal
fonte

A proposta do evento é unir cultura e solidariedade para ampliar o apoio às famílias atendidas pelos projetos sociais (Divulgação)

O projeto Arte Pela Vida inicia neste domingo (17) a programação de comemoração pelos 30 anos de atuação com um evento beneficente em Belém. A programação será realizada das 10h às 18h30, no Núcleo Na Figueredo, no bairro de Nazaré, reunindo shows, bazar solidário, exposição de obras de arte e apresentações culturais.

Toda a renda arrecadada durante o evento será destinada à compra de cestas básicas para pessoas que vivem com HIV/AIDS em situação de vulnerabilidade social em Belém, Ananindeua e Marituba.

Entre as atrações confirmadas estão apresentações musicais de Alba Marhia, Andrea Pinheiro, Eloi Iglesias, Gigi Furtado, Jota C e Johan, além dos DJs Évora e Dixê de Isterdã. O grupo Carimbó Selvagem também participa da programação cultural.

O público poderá visitar ainda uma exposição com obras de artistas paraenses que participaram de edições anteriores do projeto, além do tradicional bazar solidário do Projeto Luz, que atende crianças que vivem com HIV/AIDS. O espaço terá venda de roupas, acessórios e outros itens a preços populares.

De acordo com a organização, a proposta do evento é unir cultura e solidariedade para ampliar o apoio às famílias atendidas pelos projetos sociais vinculados à iniciativa.

A programação será encerrada com um desfile das crianças acompanhadas pelo Projeto Luz, em um momento simbólico de celebração e acolhimento.

Serviço

Evento de abertura dos 30 anos do Arte Pela Vida
Domingo, 17 de maio, das 10h às 18h30
Núcleo Na Figueredo – Avenida Gentil Bittencourt, 449, bairro de Nazaré, em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

artepelavida

nafigueredo

hivaids

hiv
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

Tarifa Social

Mais de 600 mil famílias no Pará têm direito à Tarifa Social; veja como acessar o benefício

Programa passou a oferecer 100% de isenção na tarifa para consumidores que utilizarem até 80 kWh por mês

14.05.26 11h48

ECONOMIA

Crédito aprovado pelo BNDES para o Pará cresce 112% no primeiro trimestre de 2026

Segundo dados divulgados nesta terça-feira (12), o estado recebeu R$ 503,5 milhões em aprovações de financiamento entre janeiro e março deste ano

12.05.26 16h53

Alta de preços

Preços de hortaliças disparam em Belém e altas passam de 40% em 2026

A maior alta foi registrada na beterraba, que chegou a R$ 8,73 o quilo em abril

12.05.26 9h57

ENCONTRO

Cármen Lúcia defende fortalecimento da Defensoria Pública durante congresso em Belém

Ministra do STF participou da abertura do Congresso Nacional da Defensoria Pública em Direitos Fundamentais, realizado no Hangar Centro de Convenções da Amazônia

11.05.26 22h02

MAIS LIDAS EM PARÁ

DESORDEM

Secretário de Ordem Pública de Belém é flagrado ao estacionar carro em vaga PCD

Um vídeo do caso circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (11/5) e mostra o momento em que Magalhães sai de uma farmácia e entra no automóvel

11.05.26 15h04

ANIMAL

VÍDEO: Sucuri de cerca de 6 metros é flagrada em fazenda no Pará

Vídeo gravado em Xinguara impressionou internautas com o tamanho da cobra encontrada em uma propriedade rural

12.05.26 21h40

MERCADO

Em Belém, Feira de Empregabilidade oferta 200 vagas de estágios e empregos

Empresas parceiras, palestras e ações de capacitação estarão reunidas para aproximar estudantes e comunidade das oportunidades do mercado de trabalho

12.05.26 12h46

PARÁ

Peixes aparecem mortos na Praia do Atalaia, em Salinas (PA)

Espécimes foram encontrados por banhistas às margens da praia, e o fato assustou pessoas no local

09.05.26 15h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda