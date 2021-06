Arcon divulga balanço das ocorrências na RMB durante o feriado de Corpus Christi

Para garantir a segurança nas viagens no transporte intermunicipal durante os dias do feriado de Corpus Christi, no período de quinta-feira (3) a domingo (6) as equipes de fiscalização da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Arcon-Pa) trabalharam em regime de escala na Região Metropolitana de Belém e no restante do Estado. Foram montadas barreiras de fiscalização para o transporte rodoviário, em Ananindeua no acesso à Alça-viária, e no distrito do Mosqueiro e Vigia. Nos demais municípios, os fiscais atuaram nos principais portos e terminais reforçando as ações durante o feriado prolongado.

Nas ações realizadas no transporte terrestre no pórtico do Mosqueiro e em Ananindeua, agência fez 129 abordagens, que geraram 72 autos de infrações e apreensão de 1 veículo. Já no transporte hidroviário as principais infrações registradas geraram 5 multas relacionadas à supressão de horário e garantia da gratuidade.

Durante as fiscalizações, os agentes da Arcon observam a obediência aos protocolos de segurança por conta da pandemia do coronavírus, a capacidade de lotação, a documentação e as condições do veículo. As empresas operadoras devem garantir 15% dos assentos para as gratuidades, e cumprir os horários de saídas conforme consta nos bilhetes de passagens.

“Recomendamos aos usuários que não utilizem o transporte clandestino, e observem se o veículo possui a plotagem com a logomarca da Arcon-Pa, o que identifica se o transporte é regulado, e já passou por vistoria junto ao órgão estadual para operar nas viagens intermunicipais", explica Ivan Bernaldo, diretor de fiscalização da agência.

A Arcon tem um canal aberto com os usuários através da ouvidoria do órgão, que tem o papel de prestar informações e intermediar soluções nos conflitos entre usuários e prestadores de serviços públicos regulados, controlados e fiscalizados pela agência. Os contatos com a ouvidoria podem ser feitos por meio do 0800-0911717 ou através do email: ouvidoria@arcon.pa.gov.br.